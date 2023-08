Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovland ledet med seks slag ned til den amerikanske OL-gullvinneren Xander Schauffele foran siste runde søndag.

Godt spill av amerikaneren sørget for at forspranget ble redusert til tre slag ved tolvte hull, men Hovland holdt hodet kaldt og rodde seieren i land med tre birdier på rad på de tre siste hullene. Totalt hadde Hovland syv birdier på den siste runden.

Nordmannen kunne dermed juble for seier i en av de største turneringene i golfverden. Triumfen er Hovlands sjette på PGA-touren.

– Surrealistisk

– Det er surrealistisk. Jeg har spilt min beste golf disse dagene. Det kunne ikke ha skjedd på et bedre tidspunkt, sa Hovland etter triumfen.

Fakta om Viktor Hovland Alder: 25 år (født 18. september 1997)

Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker

Verdensranking: 5.-plass

Profesjonell siden: 16. juni 2019

Seirer på PGA-touren: 6 (siste i PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia i 2023)

Seirer på europatouren: 2 (siste i Dubai i januar 2022)

Vant USAs amatørmesterskap i august 2018

Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019

Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia

Deltaker på Europas lag i Ryder Cup for første gang i 2021 Aktuell: Tok karrierens største seier da han vant PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia søndag.

– Dette er resultatet av alt det harde arbeidet jeg har lagt ned og det støtteapparatet jeg har hatt rundt meg, sa han i seiersintervjuet med arrangøren etter at runden var ferdigspilt.

– Noen vil mene dette er det råeste som har skjedd i noen som helst sport for en nordmann, sier Discovery-kommentator og tidligere proffspiller Per Haugsrud til Dagbladet.

Den siste runden av PGA-tourmesterskapet ble pauset i rundt to timer som følge av torden og lyn i området, men det hemmet ikke Hovland nevneverdig.

Bankkontoen fylles opp

Nordmannen kom til sesongens siste turnering med seier i den andre av tre sluttspillsturneringer. Med seieren også i helgen, har Hovland innkassert om lag rundt 230 millioner kroner bare de siste to ukene. Hovland har spilt inn elleville 340 millioner kroner denne sesongen.

I PGA-sesongens siste turnering i Atlanta i delstaten Georgia startet spillerne med minusslag basert på hvilken plassering de innehar på PGA-touren denne sesongen. For Hovlands del var det åtte slag. Med strålende spill festet Hovland grepet om seieren og ga ikke fra seg forspranget.

Hovland ble profesjonell i 2019 og har i flere år levert sterke resultater på topptouren i golf. I tillegg til seks triumfer på PGA-touren, har han to europatourseirer.