Det ble tidligere tirsdag meldt at et fly tilhørende Prigozjin landet på en flyplass i nærheten av Minsk.

I henhold til en avtale som Belarus' president Aleksandr Lukasjenko forhandlet frem for å få slutt på Wagner-gruppens opprør i helgen, fikk Prigozjin tilbud om eksil i Belarus.

Soldatene i Wagner-gruppen skulle på sin side få valget mellom å følge sin sjef til Belarus eller bli med i Russlands væpnede styrker.

Belarus' forsvarsminister Viktor Khrennikov har sagt at han ikke har noe imot at det kommer styrker fra Wagner til landet, og han har fått ordre fra Lukasjenko om å snakke med Prigozjin om saken.

Det er ellers ikke gjort noen bekreftede observasjoner av Wagner-lederen de siste dagene. Han la ut en lydmelding i sosiale medier mandag, uten å si hvor han var.