Artikkelen fortsetter under annonsen

Opplysningen fra luftfartsmyndighetene gjengis av nyhetsbyrået Reuters. Også Wagner-toppen Dmitrij Utkin skal ha vært om bord på det private jetflyet.

Luftfartsmyndighetene offentliggjorde onsdag kveld en liste med navnene på tre besetningsmedlemmer og syv passasjerer som befant seg på flyet. Blant disse var Prigozjin og Utkin.

Etter å ha gjengitt motstridende opplysninger og gjentatte ganger tatt forbehold, melder Wagners egen Telegram-kanal onsdag kveld at Prigozjin er død.

Den samme meldingen er lagt ut på Telegram-kanalen Gray Zone, som er blitt brukt av Wagner-sjefen selv.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin døde onsdag kveld etter en flystyrt. (Foto: Yulia Morozova/Reuters) Mer...

På vei til St. Petersburg

Tidligere har Russlands departement for krisehåndtering opplyst at ti mennesker befant seg på flyet, og at foreløpige opplysninger tydet på at alle var døde.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har meldt at det så langt er funnet åtte døde personer ved ulykkesstedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Privatflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

Wagner-gruppen er en privat militært selskap med rundt 25.000 mann, og driver krigføring for Russland i Ukraina, Syria og en rekke land i Afrika

– Ikke overrasket

USAs president Joe Biden sier han ikke er overrasket over at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin angivelig er død.

– Jeg vet ikke sikkert hva som har skjedd, men jeg er ikke overrasket, sier Biden.

Han legger til at «det ikke er mye som skjer i Russland uten at Putin står bak».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men jeg kan ikke nok til å vite svaret.

En av Volodymyr Zelenskyjs rådgivere sier at flystyrten er et signal fra Kreml til motstandere i Russland

– Den demonstrative elimineringen av Prigozjin og Wagner-kommandoen to måneder etter kuppforsøket er et signal fra Putin til Russlands eliter i forkant av valget i 2024. «Vær forsiktig! Illojalitet er lik død», skriver den ukrainske presidentens rådgiver, Mykhaylo Podolyak på sosiale medier.

Mislykket opprør

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. I juli sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin. Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

I slutten av juli ble det publisert et bilde som tilsynelatende viste Prigozjin i St. Petersburg under et toppmøte med afrikanske statsledere som Putin arrangerte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.