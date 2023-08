Artikkelen fortsetter under annonsen

Wagner-gruppen skriver på Telegram at leder Jevgenij Prigozjin og grunnlegger Dmitrij Utkin begge er døde.

Det var nyhetsbyråene AFP og DPA som meldte at Prigozjin er et av ofrene i ulykken, med henvisning til opplysninger fra russiske nyhetsbyråer.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin døde onsdag kveld etter en flystyrt. (Foto: Yulia Morozova/Reuters) Mer...

Wagnergruppen bekrefter dødsfallet onsdag klokken 20.26 norsk tid. Til sammen er det ti mennesker som omkom da privatflyet styrtet.

Det russiske nyhetsbyrået Tass har tidligere vist til russiske luftfartsmyndigheter, som opplyser at Prigozjin sto på en liste over passasjerer på flyet.

Wagner-gruppen er en privat militært selskap med rundt 25.000 mann, og driver krigføring for Russland i Ukraina, Syria og en rekke land i Afrika.

Wagner-gruppen Wagner har de siste månedene vært i åpen konflikt og kamp om innflytelse med den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Prigozjin har tidligere vært en nær alliert med president Vladimir Putin. Han kommer, som Putin, fra St. Petersburg, og har en bakgrunn pølseselger, restauranteier og leverandør av mat og drikke til Kreml, noe som har gitt ham tilnavnet «Putins kokk».

Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali

På vei til St. Petersburg

Ulykken skjedde onsdag i fylket Tver, som ligger mellom Moskva og St. Petersburg.

Privatflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

– Det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord, skriver departementet på meldingstjenesten Telegram.

Mislykket opprør

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. I juli sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin. Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

I slutten av juli ble det publisert et bilde som tilsynelatende viste Prigozjin i St. Petersburg under et toppmøte med afrikanske statsledere som Putin arrangerte.