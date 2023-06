Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gode tider på de amerikanske børsene. Uken stertet med oppgang, og optimistene fikk mer vind i seilene da inflasjonstallene for mai kom inn litt lavere enn ventet rette før de amerikanske børsene åpnet tirsdag.

At inflasjonsfrykten avtar er godt nytt for investorene som sendte alle de tre ledende amerikanske børsindeksene opp ved åpning. Oppgangen fortsatte gjennom hele handelsdagen, og alle børsindeksene endte opp:

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,69 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen sluttet opp 0,43 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,83 prosent.

Tirsdagens viktigste sett med nøkkeltall viste at konsumprisindeksen (KPI) i USA, eksklusiv mat- og energipriser, steg med 0,4 prosent i mai, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var kjerneinflasjonen 5,3 prosent skriver TDN Direkt. På forhånd var kjerneinflasjonen ventet å bli 0,4 prosent på månedsbasis og 5,3 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

– Det ser ut som markedet er lettet over at inflasjonen tross alt er på vei nedover, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til DN.

Inflasjonstallene gjør at de aller fleste økonomene og analytikerne nå mener den amerikanske sentralbanken vil holde rentene uendret på onsdagens møte i Feds rentekomité (FOMC). Rentene falt da også umiddelbart etter at inflasjonstallene ble publisert.

– Vi tror ikke det blir renteheving denne uken her. Da måtte inflasjonstallene kommet veldig på oppsiden. Samtidig er ikke tallene svake nok til at du kan utelukke juli-økning, sier Jullum som mener dette viser at pengepolitikken virker.

Selv om inflasjonen fortsatt er seg høy, er den nå på vei ned.

– Om seks måneder er inflasjonen betydelig lavere enn i dag – også i Norge, sier Jullum.

På selskapssiden stiger it-selskapet Oracle over fem prosent etter en meget positiv kvartalsrapport for første kvartal, mens kleskjeden Urban Outfitters stiger over seks prosent etter at investeringsbanken Morgan Stanley oppjusterte selskapet. Aksjene i den engelske fotballklubben Manchester United stiger over 13 prosent på New York-børsen etter nye rykter om salg av klubben som har amerikanske eiere.