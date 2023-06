Artikkelen fortsetter under annonsen

De ledende amerikanske børsindeksene på Wall Street åpnet helt flatt torsdag ettermiddag, men etter et par timers handel bedret stemningen seg og ved stengetid så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen opp 0,62 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen opp 0,50 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq opp 1,02 prosent.

Det kommer etter at indeksene onsdag kveld spriket, med et markant fall for Nasdaq og en liten oppgang for Dow Jones-indeksen.

Det er også verdt å merke seg at den såkalte volatilitetsindeksen, også kalt fryktindeksen, nå har falt til det laveste nivået siden før pandemien.

Skuffende jobbtall senket rentene

Torsdag morgen kom de ukentlige jobbtallene som viser at det sist uke kom til 261.000 nye søknader om dagpenger, noe som var litt mer enn ventet. Men jobbtallene i det siste har vært litt sprikende, og rett før helgen kom knallsterke tall for ny jobbskaping i USA i mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De svake jobbtallene kan ha bidratt til børsoppgangen siden det kan antyde at lønns- og inflasjonspresset i økonomien er på nedadgående.

De amerikanske statsrentene falt litt etter de skuffende arbeidsmarkedstallene.

Rente, inflasjon og generell makroøkonomisk uro og småangst preger markedene om dagen.

«Det generelle markedsklimaet preget av usikkerhet, drevet av spekulasjoner om Federal Reserves (Fed) fremtidige rentestrategi», skrev TDN Direkt torsdag ettermiddag.

Torsdag ettermiddag falt også oljeprisen brått med to dollar fatet til vel 74 dollat for nordsjøolje, før den raskt hentet seg litt inn igjen til vel 75 dollar. Årsaken til prisfallet skal være rykter i markedet om fremskredne forhandlinger med Iran. Da de amerikanske børsene stengte klokken 22 var prisen 75,60 dollar fatet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.