Skandale-gründer forsøker tilbakekjøp av hva som var verdens mest verdifulle oppstartsselskap

For fem år siden var eiendomsutleieselskapet WeWork i ferd med å bli børsnotert med en verdi på nesten 50 milliarder dollar. Nå forsøker grunnleggeren å kjøpe tilbake restene for under én milliard dollar.