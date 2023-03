Artikkelen fortsetter under annonsen

Golfstjernen Viktor Hovland (25) holdt seg til kun 66 slag og spilte seg til seks birdier på Orlando-banen i Florida. Det gjør at han kun er ett slag bak lederen Kurt Kitayama.

Amerikaneren snek seg forbi Hovland og Scottie Scheffler (USA) takket være en birdie på siste hull. Søndag kjemper de om en tittel verd over 37 millioner kroner.

– Jeg er tilbake der jeg vil være, sa Hovland etter lørdagens runde, ifølge Discovery.

25-åringen åpnet med en birdieputt på første hull. De resterende fem kom på 4., 12., 13., 14. og 16. hull. Særlig slaget som ga Hovland delt ledelse og hans tredje strake birdie, var utsøkt. Da traff han koppen stående i bunkeren.

– Det var et perfekt slag. Det var den første greenen jeg bommet på, og det var et kort bunkerslag som var vanskelig. Jeg har jobbet hardt med de slagene, så det var deilig å klare det, sa han selv etterpå.

Hovland kunne avsluttet tredjerunden med nok en birdie. Ballen rullet mot hullet, men stoppet opp like utenfor. Han er åtte slag under par etter tre av fire runder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag fikk nordmannen inn en hole-in-one. Den bragden har han i alt klart fire ganger på PGA-touren, og ingen har gjort det oftere enn ham siden starten av 2021/22-sesongen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.