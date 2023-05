Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansmarkedene venter spent på flere nyheter rundt forhandlingene om gjeldstaket i USA, der president Joe Biden og republikanernes speaker Kevin McCarthy skal fortsette samtalene mandag klokken 23.30 norsk tid.

McCarthy sa mandag til pressen at det trengs bevegelse og at «beslutninger må tas». Ifølge Reuters ga han uttrykk for at de er på rett vei.

- Vi kan få til en avtale i kveld. Vi kan også få til en avtale i morgen, men du må få noe gjort denne uken for å kunne få det godkjent og sende det til Senatet, fortalte McCarthy reporterne, ifølge Reuters.

I løpet av søndagen hadde Biden og McCarthy samtaler over telefonen mens presidenten var på vei hjem fra et G7-toppmøte, og begge beskrev diskusjonen som produktiv. Finansminister Janet Yellen advarer mandag nok en gang om at USA kan gå tom for penger allerede den 1. juni.

De ledende børsindeksene var lite påvirket mandag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,42 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,5 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,02 prosent

Administrativ øvelse

I årevis var forhandlingene om gjeldstaket nærmest en administrativ øvelse, uansett partiflertall og president, der man hver vår justerte opp hvor mye penger staten kunne låne, blant annet for å holde tritt med prisstigningen og uforutsette utgifter.

I år har imidlertid republikanerne presset på for at en avtale om å heve gjeldstaket også skal føre med seg løfter om kraftige kutt i offentlige utgifter. Det har Biden og demokratene vært klare på at de ikke er spesielt lystne på å gå med på.

– Det grunnleggende problemet her er at demokratene, siden de fikk flertall, har vært avhengige av å bruke penger. Og det kommer til å stoppe. Vi skal bruke mindre enn det vi brukte i fjor, sa McCarthy til pressen mandag.

Konsekvensene hvis man ikke kommer til enighet kan bli en såkalt «shut down» der føderale myndigheter stenger funksjoner og sender ansatte hjem, og i ytterste konsekvens at USA misligholder sine betalingsforpliktelser. Som regel løser det seg i siste liten, og det tror ekspertene det gjør denne gangen også.

– Jo nærmere vi kommer 1. juni uten en løsning, desto større er risikoen for en ulykke, sier seniorøkonom Sarah Hewin til Bloomberg, som mener det er høy fare for turbulente markeder frem til en løsning er på bordet.

Nye makrodata

Denne uken vil investorene også følge med på referatet fra den amerikanske sentralbankens forrige rentemøte, som publiseres onsdag kveld norsk tid. Mot slutten av uken kommer også den amerikanske PCE-indeksen, kjent som sentralbankens foretrukne inflasjonsmål.

Den brede S&P 500-indeksen har steget nær ti prosent så langt i år, hovedsakelig drevet av store teknologiselskaper som Apple, Microsoft, Nvidia og Facebook-eier Meta.

Meta steg for øvrig marginalt på børsen mandag etter at EU ila selskapet en bot på 1,3 milliarder euro for salg av personvernopplysninger til USA. Meta vil anke kjennelsen og mener boten er urettmessig og unødvendig.

– Dette setter en farlig presedens for utallige andre selskapet som overfører data mellom EU og USA, sier Metas utenlandsdirektør Nick Cleggs og sjef for juridisk, Jennifer Newstead, i en uttalelse.