Bonuser for å bli ansatt i større amerikanske eller britiske advokatfirmaer nådde rekordnivåer i 2021. Nå er det tøffere tider og arbeidsgivere prøver heller å kvitte seg med ansatte, ifølge de største rekruttererne i bransjen.

– Utbetalingene til yngre advokater for å signere en ansettelseskontrakt eller forplikte seg til å bli i selskapet har siden slutten av 2022 mer eller mindre forsvunnet, sier Michelle Fivel hos Major, Lindsey & Africa til Financial Times.

Rekrutteringsselskapet finner medarbeidere til mange av de største 200 internasjonale advokatfirmaene.

– Vi har ikke å gjøre med et vanvittig marked, slik det var i 2021, sier hun, og legger til:

– Da var firmaene nødt til å gjøre det. Konkurrentene gjorde det, og de var sikre på at de ville miste kandidater hvis de ikke ga slike bonuser.

Skyhøye summer

Bonusene nådde en topp i løpet av 2021, da Kirkland & Ellis, verdens mest innbringende advokatfirma, tilbød 250.000 dollar, i overkant av 2,5 millioner kroner, til advokater som fikk andre jobbtilbud.

Et annet firma tilbød bonuser på 100.000 dollar, altså en million kroner. To andre amerikanske advokatfirmaer, Paul Hastings og Goodwin Procter, tilbød bonuser på henholdsvis 50.000 og 30.000 dollar til advokater som kunne anbefale nye medarbeidere, ifølge Fivel.

En undersøkelse gjennomført av Thomson Reuters Institute, som ble sluppet forrige måned, avdekket at amerikanske advokater fakturerte færre timer enn de hadde på flere tiår i året frem til slutten av november 2022. Antall advokater som bytter jobb har også gått kraftig ned.

Det står i skarp kontrast til det vanvittige jaget frem til 2022 da et britisk firma betalte en stjernemedarbeider 250.000 dollar for å droppe å gå til en amerikansk rival og amerikanske toppfirmaer i London betalte «sign on»-bonuser på opp mot 120.000 dollar.