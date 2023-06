Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjorårets budsjett innførte regjeringen en ekstraordinær arbeidsgiveravgift på samlede avgiftspliktige lønnsytelser over 750.000 kroner.

Denne vil regjeringen nå fase ut, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med VG.

– Den kommer vi til å fase ut. Den er situasjonsbestemt. Når vi til høsten kommuniserer med Stortinget om budsjettet, så kommer vi til å signalisere en vei for denne og, sier han til avisen.

Skapte reaksjoner

Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften ble både foreslått og vedtatt i fjor. Den ble satt til fem prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner, gjeldende fra inntektsåret 2023. Da forsalget kom i fjor høst, satte det følelsene i sving hos flere.

– Ikke gjør det vanskeligere for oss. Vær så snill, sa it-gründer Marius Tuft Mathisen til DN den gang.

Han var både provosert og overrasket over budsjettforslaget, og anslo at den ekstra arbeidsgiveravgiften ville koste ett årsverk per 50 ansatte.

– Dette rammer kompetansebedrifter hardt siden lønn er den desidert største utgiftsposten, sa it-gründeren.

Han fikk støtte fra president i fagorganisasjonen Nito, Trond Markussen, som mente den ekstra avgiften kunne heve listen for å ansette nye arbeidstagere og senke listen for å kvitte seg med eldre arbeidstagere.

6,4 mrd.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften ble foreslått som et situasjonstilpasset tiltak. Det ville bidra til å øke handlingsrommet i budsjettet med rundt 6,4 milliarder kroner.

Ifølge regjeringen tilsa situasjonen med høy temperatur i arbeidsmarkedet og overskudd av ledige stillinger at det var et godt tidspunkt å innføre ekstra arbeidsgiveravgift.

