Da bruddet i forhandlingene mellom NHO og arbeidstagerorganisasjonene LO og YS brøt sammen søndag ettermiddag, ble storstreiken et faktum fra mandag morgen.

I første runde ble det tatt ut 25.000 personer i det som er blitt den første streiken i et mellomoppgjør noensinne. Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet.

Pakker til besvær

Logistikk- og transportselskapene Postnord og Schenker er blant selskapene som LO har varslet plassfratredelse fra førstkommende fredag av. Det er særlig selskapenes godsterminaler som blir rammet dersom streiken utvides.

Hos Schenker vil alle som er LO-organiserte i produksjonen og på kontorene i selskapet tas ut i

streik fra klokken 06 fredag.

– Selskapet vil av den grunn ikke kunne opprettholde normal drift med de ansatte som er uorganiserte eller organisert i andre forbund. Det vil være særlig vanskelig å opprettholde produksjonen for alt gods som skal terminalbehandles, sier Nils Petter Buer, kommunikasjonssjef i Schenker as.

Det medfører at også netthandelen rammes. Schenker er blant landets største logistikkselskaper. Det tyskeide konsernet DB Schenker har over 76.000 ansatte over hele verden.

Også konkurrenten Postnord rammes, mens Posten ikke rammes av ordinær logistikk og transport i Norge da det statseide konsernets virksomheter i all hovedsak er organisert i Spekter og ikke i NHO.

– Selskapets kjernevirksomhet, som er terminaldrift, blir rammet fullstendig. Dette vil berøre alle våre privat- og bedriftskunder, sier pressesjef Haakon Nikolai Olsen i Postnord.

– Omfanget er så stort at det ikke er mulig å drive selskapets øvrige funksjoner på en forsvarlig måte, så lenge streik pågår, legger han til.

Overfor Nettavisen bekrefter han at det er sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte, med få unntak.

Postnord er den største konkurrenten til Posten på levering av pakker. I 2021 utleverte Postnord over 40 millioner pakker til norske forbrukere. Over de siste årene har selskapet investert over en milliard kroner i nye terminaler for å imøtekomme fremtidens pakkevolumer.

Fra fredag av har LO også tatt ut en rekke heisselskaper som medfører at installasjon og service på heiser vil stoppe opp.

Også produksjon av alt fra leverpostei og is stanses. Både Diplom Is og Hennig-Olsen Is tar LO-organiserte ut i streik. Flere av Orklas virksomheter rammes, blant annet Stabburet som produserer leverpostei. Installering og vedlikehold av anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet vil bli forsinket når mange LO-organiserte i Bravidas virksomheter tas ut i streik fra fredag dersom konflikten ikke er løst innen den tid.

Takket nei

LO har vært klare på at de ønsker et oppgjør som gir økt kjøpekraft. Med en beregnet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det at LOs krav i forhandlingene har vært på minst fem prosent lønnsvekst. LO har også kjempet for generelle tillegg for lavtlønte.

DN kunne tidligere i uken erfare at LO takket nei til en ramme på 5,2 prosent i årets lønnsoppgjør. Sammenlignet med en ventet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det 0,3 prosentpoeng utover dette i økt kjøpekraft. LO-leder Peggy Hessen Følsvik mente NHO opererte med «lekepenger».

– Jeg har ingen kommentarer til Riksmeklerens skisse, som er underlagt taushetsplikt, men det jeg kan si er at vi i løpet av forhandlingene aldri nådde et nivå eller fikk et tilbud som ville ha gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper LO-medlemmer. Det gjelder spesielt kvinnedominerte yrker og lavlønnsgrupper, sa Følsvik mandag.

– Når arbeidsgiver påstår noe annet, har jeg én ting å si: LOs én million medlemmer lar seg ikke kjøpe med lekepenger. Det er kroner og øre som betaler strøm- og matregningene.

Rammer hardt

En eventuell streik kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet, varslet de to hovedorganisasjonene LO og YS da de kom med sine første streikeuttak tirsdag.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, inkludert Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil fergetransporten landet rundt rammes generelt.

Tirsdag ble det kjent at også Diplom-Is har sendt ut betinget permitteringsvarsel til ansatte.

