I mai kunngjorde Arbeidstilsynet at lovbrudd var avdekket hos syv av ti kontrollerte aktører i den norske utelivsbransjen.

Nyheten kom etter ett års omfattende kontrollvirksomhet med lønns- og arbeidsvilkårene i overnattings- og serveringsbransjen. 1044 uanmeldte tilsyn var unnagjort, hos nær like mange aktører.

Hos det klare flertallet som brøt loven, fant Arbeidstilsynet flere kritikkverdige forhold – og sammenlagt vedtok tilsynet 1915 pålegg for brudd på arbeidsmiljøloven.

Sakene inkluderer brudd på bestemmelser rundt arbeidskontrakter, overtidsbetaling og minstelønn, og ble av tilsynsdirektør Trude Vollheim omtalt som dels alvorlige.

– Selv om de fleste virksomhetene ønsker å drive seriøst, er det for mange lovbrudd blant de vi har kontrollert, sa hun.

Hva slags konsekvenser lovbruddene har fått, gikk ikke tilsynet selv ut med.

Syv bøter

Arbeidstilsynet har siden 2014 hatt mandat til å straffe arbeidsmiljølovbrudd med bøter.

I Hurdalsplattformen fra 2021 lovet Støre-regjeringen å «øke Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr», som del av en større «storrengjøring» av det norske arbeidslivet.

Men tall DN har innhentet viser at nesten ingen av lovbruddene endte med bøter: Tilsynet har kun vedtatt syv overtredelsesgebyrer etter storkontrollen.

Fem av bøtene er på mellom 20.000 og 75.000 kroner. Den største er på 200.000 kroner.

Tallene får flere på Stortinget til å reagere.

– Arbeidstilsynet må skjerpe seg, og statsråden må ta grep for å sørge for at det skjer. Dette er mildt sagt urovekkende tall, for her snakker vi om en bransje som begår systematiske brudd på lover og regler i norsk arbeidsliv, sier Rødt-profil Mímir Kristjánsson.

– Må få konsekvenser

Arbeidspolitisk talsperson Tuva Moflag i regjeringspartiet Ap er mindre krass, men sier seg langt på vei enig.

– Jeg kjenner ikke enkeltsakene her, men tallene viser at vi må øke bruken av overtredelsesgebyrer i arbeidslivet, slik både Stortinget og regjeringen har gått inn for. Gjentatte lovbrudd må få konsekvenser, sier hun.

Arbeidstilsynet forsvarer den lave andelen bøter etter tilsynsaksjonene.

– Selv om vi gir mange pålegg til næringen, er ikke nødvendigvis alvorligheten slik at det anses riktig å ilegge overtredelsesgebyr, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt.

Han sier brorparten av bøtene heller sendes i retning byggebransjen, der lovbrudd kan medføre «stor fare for liv og helse».

Rødt-profil Mímir Kristjánsson mener fraværet av bøter er urovekkende.

Regjeringen vil skru til

Men tilsynet møter også press om å endre kurs fra arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Statsråden sier til DN at hun allerede har allerede bedt tilsynet «skru til» gebyr-bruken sin.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker mer tilstedeværelse og strengere reaksjonsbruk, sier Mjøs Persen etter å ha blitt presentert for tallene.

Hun sier Arbeidstilsynet har fått direkte beskjed om å bøtelegge «i større grad» enn i dag, og samtidig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

DN har den siste tiden satt søkelys på arbeidsforholdene i Espresso House. Kaffebarkjeden har hatt Arbeidstilsynet på nakken i over ti år, og har fått pålegg om å rette ulovlige arbeidsforhold i hvert av de siste seks årene.

Tilsynet har til sammen reagert på 96 lovbrudd i kaffebarkjeden, viser DNs opptelling. Sakene omhandler blant annet uriktig lønn og overtidsbetaling, vold- og trusselproblematikk, og mangelfull håndtering av trakassering. Ingen av tilsynssakene har resultert i bot.

I fjor satte Aftenposten søkelys på Arbeidstilsynets praksis i en serie artikler, som blant annet avslørte at tilsynet reverserte et overtredelsesgebyr på 800.000 kroner til Norges største hyttefirma, etter at selskapet motsatte seg reaksjonen.

Espresso House har gjennom årenes løp mottatt 96 pålegg om å rette ulovlige arbeidsforhold, men har aldri fått bot.

- Et kulturproblem

Mímir Kristjánsson mener useriøse arbeidslivsaktører i dag har sterke incentiver til å begå lønnstyveri og annen arbeidskriminalitet med økonomisk vinning.

Et stortingsflertall har gått inn for flere tilsyn, flere straffereaksjoner og høyere bøter – og taket for overtredelsesgebyr har blitt økt til dagens 1,7 millioner kroner.

– Men tilsynet har jo aldri gitt noen bot i den størrelsen, sier Kristjánsson, som mener verktøykassen ligger der, og at man ikke kan «gjemme seg bak ressursmangel».

– Det virker som at tilsynet har et kulturproblem, sier Rødt-politikeren.

Han spør seg om tilsynet frykter juridisk eksponering ved å gå hardere til verks.

– Dette er mektige kjeder med tilgang på skarpskodde advokater, som trolig ville blitt satt i arbeid hvis de faktisk hadde fått bøter som svir på pungen. Det kan være tilsynet er redde for å bli saksøkt.

Avviser advokatfrykt

Arbeidstilsynet sier seg «sterkt uenige» i den analysen.

– Om virksomhetene er representert av advokat eller ikke, er uten betydning. Arbeidstilsynet har blitt saksøkt i noen tilfeller. Det lever vi godt med, svarer avdelingsdirektør Moholt.

– Vi må uansett alltid vurdere om vi har godt nok grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr. Beviskravene for å ilegge overtredesesgebyr er skjerpet sammenlignet med beviskravene når vi gir pålegg. Vi må altså være enda sikrere på at grunnlaget vårt er korrekt.

Et pålegg gir i seg selv ingen økonomisk straff, men er en mildere reaksjon der Arbeidstilsynet krever at bedriften retter opp det ulovlige forholdet innen en fastsatt frist. Å ikke overholde fristen kan derimot utløse en egen økonomisk smekk, kalt tvangsmulkt – som tilsynet iverksatte i 32 av tilsynssakene DN har undersøkt i denne artikkelen.

Moholt viser til at bøter er forbeholdt lovbrudd av «en viss alvorlighetsgrad». Han trekker frem saker der ansattes liv og helse står i fare som eksempel, men slår fast at Arbeidstilsynet også selv ønsker å øke bruken av bøter.

- Serieforbryter

Kristjánsson mener Espresso House er et talende eksempel på de uheldige konsekvensene av dagens praksis, og viser til at det har ballet på seg med nye lovbrudd år etter år.

– Vi kan ikke ha det sånn. Espresso House har blitt fersket mange ganger, år etter år, og de eneste negative konsekvensene har vært negativ omtale i DN. Man skulle tro en serieforbryter i det minste vil få en bot.

Arbeidstilsynet har ikke svart konkret på kritikken om fraværet av bøter til kaffekjeden. Norgessjef May Britt Østby i Espresso House svarer slik på kritikken:

«Dialogen med Arbeidstilsynet er med på å forbedre og styrke våre interne prosedyrer og praksis. Vi har blant annet styrket HR-teamet og tatt grep for å håndtere problemer med lønnsutbetalinger. Vi ser viktigheten av å rapportere åpent om forbedringer, og vil fremover offentliggjøre indikatorer for å ansvarliggjøre oss selv og sette et eksempel for bransjen.»