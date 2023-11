Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag avdekket DN at Asko-ansatte, ifølge flere varsler, er blitt utsatt for omfattende overvåkning fra ledelsen, som en del av et system for prestasjonsbasert lønn. Varslene har handlet om kontroll med varigheten av dobesøk, samtaler med kolleger og andre opphold fra arbeidet.