Artikkelen fortsetter under annonsen

«Terskelen for å gå til oppsigelse er høy, og arbeidsgiver må vise til gode grunner. I saken her mener retten at forholdene som er angitt som begrunnelse for oppsigelsen, og som retten har gjennomgått ovenfor, ikke utgjør et saklig grunnlag for oppsigelse », heter det i en fersk dom fra Oslo tingrett.