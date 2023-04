Artikkelen fortsetter under annonsen

«Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice (60) om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april», skriver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i en pressemelding torsdag.

Det betyr at Rice umiddelbart går av som rektor, men han skal jobbe ved NMBU frem til neste sommer som forsker.

Rice legger ikke skjul på at uenighet med styret er årsaken til at han går av, uten å utdype dette nærmere.

– Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftsuniversitet. Samtidig har diskusjoner mellom styret og meg i den senere tid vist at vi er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre, sier Curt Rice.

For mange er NMBU fortsatt mest kjent som Norges landbrukshøgskole på Ås.

– På vegne av styret vil jeg takke Curt Rice for innsatsen. Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor, sier styreleder Hanne Refsholt.

Amerikanskfødte Rice var fra 2015 rektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og ledet i 2018 institusjonen i overgangen til universitet. Han var en pådriver for det kontroversielle navnet Oslomet storbyuniversitet, som fikk kritikk både fra Språkrådet og politiske myndigheter.

Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor inntil ny rektor er ansatt. Hun tiltrer umiddelbart.

