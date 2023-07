Artikkelen fortsetter under annonsen

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 49.600 helt ledige, hvilket tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken, fremgår det av ferske tall fra Nav fredag formiddag.

Ved utgangen av måneden var 58.700 personer enten registrert som ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

På forhånd var det ventet en ledighet på 1,8 prosent, ifølge estimater hentet av Bloomberg.

Juni-tallene kommer etter en arbeidsledighet på 1,7 prosent i mai. I månedene før det lå arbeidsledigheten på 1,8 prosent.

– Arbeidsledigheten gikk igjen noe opp i juni, og i løpet av første halvår har det blitt 3 200 flere arbeidsledige. Ledigheten øker innen konjunktursensitive yrker som bygg og anlegg, samt ingeniør- og ikt-fag, mens den går litt ned innen yrker i blant annet industrien og offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 har følgende å si om Nav-tallene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var omtrent som ventet. Arbeidsledigheten holder seg på veldig lave nivåer, i nær alle regioner og alle bransjer. Det er fordi det fortsatt går ganske bra i norsk økonomi. Det er noe økning i bygg og anlegg, som skyldes lavere aktivitet innen både nybygg (bolig) og infrastrukturprosjekter. Ledigheten øker også noe i ingeniør- og ikt-fag, mens den går litt ned innen yrker i blant annet industrien og offentlig sektor. Det er fortsatt mange ledige stillinger, selv om det er noe ned fra i fjor.

Knudsen frykter at det stramme arbeidsmarkedet kombinert med høy inflasjon kan medføre en snøballeffekt for lønningene.

-Lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften gir større press i arbeidsmarkedet. Sammen med økt inflasjon gir det høyere lønnsvekst, noe som gjør at bedriftene må sette opp prisene for ikke å tape penger. Det bidrar til å holde inflasjonen oppe. Vi må unngå en usunn lønns- og prisspiral som bidrar til at vi ikke får kontroll med inflasjon og renten, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.