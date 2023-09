Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi opplever en krevende markedssituasjon som dessverre vil berøre mange av våre medarbeidere ved Rusånes Fabrikker, sier Stene Tømmeraas Bergsløkken, administrerende direktør i Mestergruppen Boligproduksjon og daglig leder ved Rusånes Fabrikker.

Nedgangen i hyttemarkedet gjør at Rusånes Fabrikker på Røkland i Saltdalen permitterer opptil 50 medarbeidere, opplyses det i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Rusånes Fabrikker er eid av Mestergruppen.

– Grepene vi nå tar er nødvendige for å tilpasse og sikre fremtidig drift. Produksjon av Saltdalshytta er hovedproduktet til fabrikken, og permitteringene skyldes en kombinasjon av nedgang i hyttesalg og sesongrelatert reduksjon i ordretilgangen om vinteren. Vi ser oss derfor nødt til å permittere de fleste til over nyttår, sier Bergsløkken.

De ansatte fikk tidligere torsdag beskjed om at 40–50 vil bli permittert. Totalt sysselsetter fabrikken rundt 62 årsverk.

– Vi har hele veien vært åpne og har sørget for å informere om nedgangen i hyttemarkedet. Vi føler at vi har en god dialog med de tillitsvalgte og at de ansatte forstår årsaken bak permitteringene. Men det er klart at det er veldig leit for de det gjelder, sier Bergsløkken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN skrev tidligere torsdag om full salgsbrems og dramatisk nedgang i hytteinteressen her til lands. Det er nærmere 3300 fritidsboliger på fjellet til salgs nå like før høstferien, mesteparten brukt. Det er 20 prosent flere enn på samme tid i fjor, ifølge Finn.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.