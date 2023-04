Artikkelen fortsetter under annonsen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid møtte pressen hos riksmegler Mats Ruland torsdag klokken 17.00 for å legge frem resultatene etter meglingen.

Partene er omforent om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,5 kroner i timen til alle som vil gjelde fra 21. april 2023. Dessuten er det gitt tillegg som ivaretar de mest utsatte gruppene, heter det i en pressemelding fra NHO torsdag ettermiddag.

LO har også fått gjennomslag for tre kroner i lavlønnstillegg, mens andelen som gis i det sentrale tillegget er 0,2 prosentpoeng høyere enn det var da LO brøt meglingen søndag.

Her er resultatet:

Lønnsvekst på 5,2 prosent

Det sentrale tillegget endte på 7,5 kroner, det tilsvarer 14.625 kroner i året. Dette er 50 øre mer enn hva LO gikk til streik på.

Lavlønnstillegget heves med tre kroner, det tilsvarer 5.850 kroner i året.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

– Det er bra for bedriftene at vi endelig har en løsning med LO. En unødvendig streik er over, og vi har avverget ytterligere konsekvenser for både bedriftene, arbeidsplassene og samfunnet. Nå kan vi legge frem en løsning som i sum er akseptabel, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Streikende LO-medlemmer kan dermed gå tilbake på jobb.

Kjempet om lokale tillegg

Kjernen i konflikten har handlet om hvor stor del av lønnsoppgjøret som skal gis i sentrale eller lokale tillegg. En kamp i denne kampen har handlet om et eget kronetillegg til lavtlønte.

LO har ønsket at en større andel skulle tas ut i form av et generelt kronetillegg til alle, samt et eget tillegg til lavtlønte.

I den mye omtalte skissen LO gikk til streik på, ble det lagt til grunn at 1,9 prosent lønnsvekst skulle hentes ut lokalt. Det er dette tallet LO-leder Peggy Hessen Følsvik har omtalt som «lekepenger», fordi LO mener det var urealistisk å hente ut så store beløp fra de lokale forhandlingene.

I avtalen mellom partene er det beregnet 1,7 prosent lønnsvekst fra lokale forhandlinger. Samtidig har de sentrale tilleggene steget tilsvarende – fra 1,9 til 2,1 prosent.

– Med dette oppgjøret har vi sikret veldig store grupper økt kjøpekraft. Så har vi et spesielt godt resultat for de lavest lønte. Dette betyr mer melk og brød i butikken for den familien som trenger det, sier Følsvik til DN.

– Tror du det er mulig å hente ut 1,7 prosent i lokale forhandlinger?

– Ja, for de som er gode på lokale forhandlinger.

– Dere mente 1,9 prosent var urealistisk da dere gikk til streik, men 1,7 skal gå fint?

– Vi har flyttet store deler over til de som er lavest lønte. Det er i andre enden av skalaen de også klarer å ta ut lokale tillegg, så med denne profilen i oppgjøret har vi sikret de lavest lønte.

Unngikk streik i industrigiganter

Søndag ble 25.000 arbeidstagere tatt ut i storstreik etter brudd i forhandlingene mellom partene NHO, LO og YS søndag. 22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer ble tatt ut.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier NHO har vært villig til å strekke seg langt.

Fredag skulle streiken trappes ytterligere opp med drøyt 15.000 nye arbeidstagere. Dette streikeuttaket ville ramme store aktører i industrien som Hydro og Aker, og den samlede prisen for bedriftene og samfunnet ville derfor steget betraktelig.

Underveis i forhandlingene ble det andre streikeuttaket omtalt som et viktig vendepunkt i streiken, og tirsdag advarte NHO-leder Almlid om at effekten av det andre streikeuttaket.

– Når de store industrilokomotivene begynner å merke at de ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser for innkjøpere av milliardkontrakter, så er effekten enorm, sa Almlid til DN.

Med avtalen som ble inngått torsdag ettermiddag, unngår partene dette.