ManpowerGroup har undersøkt kompetansebehovet i 765 norske bedrifter. Konklusjonen er at mangelen på kompetanse aldri har vært høyere. 74 prosent av bedriftene svarer at de ikke klarer å få tak i ekspertene de er på jakt etter. Særlig sliter de innen it og HR.

Alvorlig og økende

ManpowerGroup har gjennomført tilsvarende undersøkelser siden 2010, og resultatene viser at kompetansemangelen er sterkt økende, særlig de siste syv årene.

I 2016 svarte 16 prosent av bedriftene at de ikke klarte å få tak i folkene de var på jakt etter. To år senere var andelen 31 prosent. Så steg det til 47 prosent i 2019, 62 prosent i 2021 og 70 prosent i fjor. Og nå altså hele 74 prosent.

– Utviklingen er alvorlig og noe vi må ta på alvor, mener konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Manglende IT-kompetanse har toppet listen i flere år. I år er manglende HR-kompetanse på annenplass.

– Vi ser at strategisk HR blir viktigere. Når virksomheter skal endres og det blir vanskeligere å finne rett kompetanse, blir man mer avhengig av både å kunne beholde og tiltrekke de riktige folkene. Det er en trend som forsterker seg over tid, sier hun og anbefaler bedriftene å lage en gjennomtenkt HR-strategi.

– Vi tror kompetansemangelen bare kommer til å øke ytterligere i årene som kommer, sier Brath.

Halv million utenfor

Maalfrid Brath mene at det blir enda viktigere fremover å utbytte det store, ubrukte potensialet vi har i norsk arbeidsliv.

– Selv om arbeidsledigheten er lav, har vi over en halv million som står helt utenfor arbeidslivet. Når næringslivet nå opplever at de ikke får den kompetansen de trenger, burde vi i større grad hatt en debatt om hvordan vi kan dekke inn kompetansegapet med noe av den ubrukte arbeidskraften vår, sier hun.

Nå mener Brath at alle gode krefter, fra myndigheter til universiteter og fagskoler, må ta det store kompetansegapet på alvor.

– Det er ingen quick fix, men vi har ikke noe annet valg enn å tenke annerledes. Kompetanse er ferskvare, og vi må tenke omskolering og livslang læring.

Spørreundersøkelsen viser at det er spesielt vanskelig å få tak i etterspurt kompetanse i Oslo-regionen og i Nord-Norge.

– Oslo-regionen vil alltid ha høy etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, særlig når vi vet at IT-kompetanse er mest etterspurt. De fleste teknologi- og IT-bedrifter er i Oslo-regionen og da det er det naturlig at etterspørselen her er høy, sier hun.

Bildet i Nord-Norge er mer sammensatt.

– Kompetansemangelen har økt siden i fjor. Jobbene er der, men det virker å være vanskelig å få folk til å flytte dit. Dette har jo blitt enda mer aktuelt nå, med debatten om kraftutbygging i nord, at vi faktisk går mot et kraftunderskudd, samtidig som store fabrikker er under bygging der. Det skjer mye spennende i nord, men de sliter med å tiltrekke seg den kompetansen de trenger, sier Brath.

