To av verdens mest innflytelsesrike konsulentselskaper McKinsey og Boston Consulting Group (BCG) i USA er bekymret for markeds- og vekstutsiktene for neste år, og har derfor bestemt seg for ikke å øke nyutdannedes lønninger til neste år.

Det forteller kilder til Financial Times.

Dette er i sterk kontrast til fjorårets krig om de beste talentene, som bidro til å sende startlønningene i blant annet USA til rekordnivåer. Nå er det altså slutt og startlønningene vil ikke øke i takt med inflasjonen, melder den britiske finansavisen.

Som så mange andre bransjer, går også konsulentbransjen inn i tøffere tider. Lavere kundeetterspørsel, samt høyere priser har bidratt til et stemningsskifte i bransjen, forteller analytiker Fiona Czerniawska til FT.

– Bedrifter ønsker å sørge for at partnerne deres beholdes ved å ha en passende høy fortjeneste. En måte å gjøre det på, er å bremse lønnsinflasjonen og slutte med startlønninger som går opp i en spiral som det har gjort det siste året eller to, sier Czerniawska.

Ifølge FT betaler McKinsey i USA sine nyutdannede nyansatte med mastergrad 192.000 dollar – de med en bachelorgrad får 112.000 dollar. Det tilsvarer om lag henholdsvis 2,1 millioner kroner og 1,2 millioner kroner.

Til sammenligning var startlønningene for nyutdannede McKinsey- og BCG-ansatte i Norge på mellom 790.000 til 820.000 kroner uten bonus, ifølge DNs kilder.

Konsulentselskapene offentliggjør ikke lønningene for sine ansatte.

DN har spurt McKinsey og BCG om praksisen med lønnsingsfrys også vil gjelde for selskapenes norske avdelinger. Pressesjef Harald Borchgrenvink i BCG skriver følgende i en sms:

«Arbeidskontrakter er en avtale mellom selskapet og ansatte og vi kommenterer ikke på disse».