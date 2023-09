Artikkelen fortsetter under annonsen

Den delvis nedsenkede restauranten Under ved Lindesnes åpnet i 2019 og ble raskt meget populær. Senest i sommer ble den belønnet med stjerne i Michelin-guiden for tredje gang. Nå er det full krise.

Alle de 24 ansatte er oppsagt, ifølge Fædrelandsvennen.

Spektakulært. Gjestene har fritt utsyn til råvarene på Under ved Lindesnes. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB)

Arbeidstilsynet avdekket tidligere i år ni brudd på arbeidsmiljøloven ved restauranten, blant annet knyttet til arbeidstid og helgejobbing.

Eier Stig Brede Ubostad sier til Fædrelandsvennen at restauranten er nødt til å endre konsept for å få endene til å møtes. Det skal ikke ha vært aktuelt med permitteringer. Ifølge Ubostad vil restauranten holde åpent til 16. desember, for etter planen å åpne med et nytt konsept i mars neste år.

– Det kan godt være at vi kan forespørre noen å komme tilbake når vi har landet et nytt konsept, sier han.

