Arbeidsledigheten i Norge var ved utgangen av april på 1,8 prosent, ifølge ferske tall fra Nav.

April-tallene kommer etter at Nav-oversikten viste en ledighet på 1,8 prosent i mars, ned fra 1,9 prosent i februar.

Ved utgangen av april var 63 900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 1 300 personer.

– Vi ser nå tydelige tegn til at arbeidsmarkedet er i ferd med å kjøle seg ned. Arbeidsledigheten øker, og antallet ledige stillinger har falt hver måned så langt i år. Samtidig er arbeidsledigheten fortsatt på et svært lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Økt ledighet i alle aldersgrupper

Ved utgangen av april var bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken høyest blant personer i alderen 20–24 år (3,2 %), etterfulgt av personer i alderen 30–39 år (2,9 %) og 25–29 år (2,8 %). Den laveste ledigheten var blant personer som er 60 år og eldre (1,3 % av arbeidsstyrken).

Sesongjustert økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i alle aldersgrupper. Økningen var størst blant de som er 19 år eller yngre (4 %), og minst blant personer 60 år og eldre (1 %).

På tvers av bransjene forblir ledighet høyest blant personer innen reiseliv og transport. Brutto ledighet blant personer med yrkesbakgrunn innen reiseliv og transport var på 3,4 prosent i april, mens bygg- og anlegg var på 3,2 prosent. Serviceyrker og annet arbeid hadde en ledighet på 3,1 prosent.

Den laveste ledigheten er å finne blant personer med yrkesbakgrunn innen undervisning og akademiske yrker på henholdsvis 0,6 prosent og 0,7 prosent.

Nedgang i etterspørsel etter arbeidskraft

I løpet av april ble det registrert 35 300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 1 700 nye stillinger per virkedag, justert for normale sesongvariasjoner. Sesongjustert har antall nye ledige stillinger falt med drøyt 100 per virkedag hver måned siden årsskiftet.

Sammenlignet med april 2022 er det nedgang i antallet ledige stillinger innenfor de fleste yrkesgrupper. Nedgangen er størst innenfor bygg og anlegg med et fall på 56 prosent, kontorarbeid på 48 prosent og akademiske yrker som har falt med 46 prosent.

Flest nye ledige stillinger er registrert innen hese, pleie og omsorg, butikk- og salgsarbeid samt undervisning.

Ventet uendret

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets en uendret ujustert ledighet på 1,8 prosent i april, og viste til at veksten i økonomien har avtatt, og at de siste sysselsettingstallene viste et lite fall.

– Beholdningen av ledige stillinger er høy, men antall nye stillinger har fortsatt ned fra toppen. Det tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft bremser opp, skrev meglerhuset i en rapport fredag.

Handelsbanken mener ledighetstall på 1,8 prosent vil underbygge forventningene om videre heving i både mai og juni, slik Norges Bank har signalisert i sitt «hovedscenario».