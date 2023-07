Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsplasser vil forsvinne, nye vil skapes og arbeidsmarkedet vil oppleve store endringer i tiden fremover, konstaterer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i ny rapport.

Utviklingen av KI, med verktøy som kan skrive essay, produsere bilder og bestå medisinske eksamener, har ført til frykt for at hele sektorer innen arbeidslivet i årene fremover kan bli overflødige.

OECD anslår at 27 prosent av arbeidsstokken i de 38 medlemslandene har størst risiko for å bli overflødige som følge av innføring av KI.

– Selv om bruken av KI fortsatt er relativt lav, tyder rask utvikling, fallende kostnader og økt tilgjengelighet på arbeidstagere med KI-ferdigheter på at OECD-økonomiene kan stå overfor en KI-revolusjon, heter det i rapporten.

Betydelig risiko

– Selv om det er mange potensielle fordeler ved bruk av KI, er det også betydelig risiko som straks må vurderes, heter det videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

OECD mener det er svært viktig å samle data om hvilke følger innføringen av KI kan og vil få, blant annet i hvor stor grad det vil gjøre arbeidstagere overflødige, skape nye jobber eller kreve nye ferdigheter hos arbeidstagere.

Bruken av KI er fortsatt på eksperimentstadiet og skjer først og fremst i store bedrifter som hittil i liten grad har sagt opp ansatte, konstaterer Stefano Scarpetta som leder OECDs avdeling for sysselsetting og sosiale spørsmål.

Frykt for jobbtap

– Men det er også klart at potensialet for å bruke det som et substitutt er betydelig, noe som øker frykten for synkende lønn og jobbtap, mener han.

KI kan også bidra til å styrke de ansattes trygghet ved å redusere behovet for å utføre «kjedelige eller farlige oppgaver» og innebære høyere lønn for arbeidere som har den nødvendige teknologiske kompetansen, mener OECD.

Etiske utfordringer

Bruk av KI kan også resultere i høyere tempo og mer stress for de ansatte, samt lavere lønn når det blir færre oppgaver som må løses manuelt, heter det videre.

– Bruken av KI innebærer også alvorlige etiske utfordringer knyttet til databeskyttelse og personvern, åpenhet, diskriminering, automatiserte beslutningsprosesser og ansvarlighet, sier Scarpetta.

– Bruken av KI innebærer også alvorlige etiske utfordringer knyttet til databeskyttelse og personvern, åpenhet, diskriminering, automatiserte beslutningsprosesser og ansvarlighet, sier Scarpetta.

– Det må straks tas grep for å sikre at KI blir brukt på ansvarlig og tillitvekkende vis i arbeidslivet, sier han.