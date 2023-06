Artikkelen fortsetter under annonsen

Skittkasting, tårer, tynnslitte relasjoner og harde anklager: I fire uker har offentligheten sett en betent arbeidskonflikt i Oljefondet utspille seg fra rettssal 369.

Torsdag avsa Oslo tingrett dom i saken. Norges Bank går helt fri. Elisabeth Bull Daae får ikke medhold på noe punkt i sine anklager om trakassering, kjønns- og lønnsdiskriminering og ulovlig oppsigelse.

– Retten har ikke vært i tvil om resultatet, sier Norges Banks advokat Jan Fougner til DN.

– Dommen er sjeldent klar i arbeidsgivers favør og underbygger det jeg har kommunisert om at dette er en trist sak. Det var viktig for banken å vinne, men seiere i slike saker er ikke noe man feirer, fortsetter han.

Kostbar rettssak

For første gang i historien har et søksmål om ugyldig oppsigelse i Oljefondet vært til behandling i domstolsapparatet, og omfattende forberedelser og flere uker med rettsforhandlinger har kostet.

Totalt må Bull Daae ut med 3,4 millioner kroner i saksomkostninger. Det inkluderer egne saksomkostninger på 1,5 millioner kroner og 1,9 millioner kroner i saksomkostninger til Norges Bank.

Dommer Lili Noelle Sverdrup slår fast at Oljefondet ikke kan bebreides for at den bitre arbeidskonflikten endte i retten.

«Retten mener at saksøkte ikke på noen måte kan bebreides for at det kom til sak eller har avslått et rimelig forlikstilbud», heter det i dommen.

Tangen vitnet i saken da den gikk for Oslo tingrett, her er han sammen med advokat Jan Fougner etter vitnemålet. Til venstre Elisabeth Bull Daae. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

I dommen trekkes det frem at Nbim kom med tilbud om to årslønner og to millioner i lønn for et prosjekt på ett år med oljefondssjef Nicolai Tangen som rådgiver. Hun ble også garantert to årslønner selv om hun fikk nytt arbeid før utløpet av perioden.

– Dette er en trist sak, men vi har hele tiden fremholdt at det ikke har vært noe faktisk eller rettslig grunnlag for søksmålet. Vi er glade for at retten har konkludert med det samme, skriver Line Aaltvedt, kommunikasjonssjef i Oljefondet til DN.

– Vi vil nå bruke tid på å gjennomgå dommen ordentlig og ta læring der vi kan. Vi ser også frem til å legge saken bak oss og se fremover.

Tangen får kritikk

Tangen vitnet i saken da den gikk for Oslo tingrett. Her sa han at Bull Daae var årsaken til problemene i sin avdeling og ikke tidligere har opplevd at en person har «skapt så mye stress for så mange personer over så lang tid». Dette reagerte Bull Daaes advokat sterkt på.

Dommerne har delt seg i vurderingen av Tangens utsagn. Flertallet mener Tangens utsagn ikke kan karakteriseres som trakassering eller utilbørlig oppførsel, men påpeker at Tangen var unødvendig hard i sine formuleringer:

«Flertallet har imidlertid forståelse for at Bull Daae opplevde det som belastende når Tangen forklarte seg på denne måten. Retten mener det var unødvendig å karakterisere saken slik tatt i betraktning at Bull Daae har vært sykmeldt siden 9. november 2021 og har åpenbart vært i en vanskelig situasjon over tid selv om ansvaret for det ikke skal plasseres hos Nbim,» heter det i dommen.

En av dommerne, som utgjør mindretallet, mener også at Tangens vitneutsagn var trakasserende:

«Som øverste leder i Nbim er det trakasserende å beskrive en ansatt gjennom mange år slik for åpen rett med tilhørere og presse til stede.»

Har fått sparken

Elisabeth Bull er mangeårig leder i Oljefondet med doktorgrad i matematikk. Hun ble for to uker siden avskjediget av Norges Bank som forvalter Oljefondet.

Rett etter at rettsforhandlingene ble avsluttet i Oslo tingrett i begynnelsen av mai, stengte Oljefondet henne ute fra datasystemene og ga beskjed om at det vurderer å sparke henne. Etter drøftelsesmøter ble det klart at Oljefondet ville kvitte seg med henne allerede før dom i saken falt.

Bull Daae gikk rettens vei for å beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics). 51-åringen saksøkte sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning. Bull Daae mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen. . Banken har på sin side avvist alle påstander, og beskyldningene har haglet begge veier. Retten mener omplasseringen er klart innenfor arbeidsgivers styringsrett og er saklig begrunnet.

«Det var åpenbart behov for å treffe tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og det var etter rettens mening saklig å omplassere Bull Daae,» står det i dommen.

Krevende medarbeider

Under den lange arbeidsrettssaken tegnet Norges Banks advokat Jan Fougner et bilde av Bull Daae som en forsmådd og krevende medarbeider, og begrunner omplasseringen med arbeidsmiljøet var uforsvarlig for både Bull Daae og hennes kolleger.

Dette er saken 27. mai fikk Elisabeth Bull Daae sparken i Oljefondet.

Bakgrunnen er at den mangeårige lederen saksøkte sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobbet fortsatt i Oljefondet da hun tok ut stevning. Hun kjempet for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

I brev til Bull Daae, som DN kjenner innholdet i, har Norges Bank beskyldt Bull Daae for å fremme ubegrunnede og alvorlige påstander mot kolleger i retten. I tillegg mener banken at hun ga uriktige opplysninger i retten om blant annet en endringsoppsigelse hun skal ha mottatt i 2008.

Med sine 19 år i Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, har Elisabeth Bull Daae (51) jobbet under tre oljefondssjefer: Knut Kjær, Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. Nå har hun fått sparken og tapt søksmålet mot sin tidligere arbeidsgiver. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Konflikt om lønn og kjønn

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger. Derfor omfatter søksmålet mot Oljefondet og Norges Bank krav om likelønn ti år tilbake i tid.

For å bevise forskjellsbehandlingen, ba hun om innsyn i lønn til 12 mannlige kolleger som hun mener utfører samme arbeid av lik verdi.

Retten har blankt avvist alle påstander om lønnsdiskriminering, og mener det er gode grunner til at flere mannlige kolleger er berettiget til høyere lønn enn Bull Daae.

Undersøkte kjæresteforhold på jobben

Konflikten bunner i hvordan Oljefondet-ledelsen håndterte at Bull Daae innledet et kjæresteforhold til en annen leder på avdelingen. De to opplyste sine overordnede ledere om relasjonen. Under pandemien bodde de under samme tak. Etter hvert som forholdet utviklet i en mer seriøs retning, takket Bull Daae ja til et vikariat på 18 måneder for å få litt avstand mellom dem. Som DN tidligere har omtalt, mistrivdes hun i denne jobben og opplevde at den manglet faglige oppgaver

Oljefondssjef Nicolai Tangen forlater retten etter sitt vitnemål. Til venstre for tangen Elisabeth Bull Daae og til høyre advokat Jan Fougner. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Da Bull Daae skulle tilbake til den gamle jobben, begynte Oljefondet å undersøke om det var interessekonflikter inne i bildet på bakgrunn av forholdet til kollegaen. Dette mener Bull Daae at hverken hun eller partneren ble gjort kjent med. Hun reagerer på at de ikke fikk komme med tilsvar og føler seg dypt krenket, forfulgt og urettferdig behandlet. Det er ikke retten enig i:

«Retten mener Nbim hadde en berettiget interesse til å foreta interessekonfliktvurderingen og at den ikke var iscenesatt for å forhindre at Bull Daae skulle få komme tilbake i sin stilling som «Head of Trading Analytics» som anført,» heter det i dommen.

Retten mener heller ikke at interessekonfliktvurderingen ble gjennomført ulovlig.

Avviser trakassering

I retten fortalte Daae at hun ble utsatt for upassende kommentarer fra mannlige kolleger på jobben, og beskrev i retten et røft arbeidsmiljø i deler av Oljefondet hvor kvinner må tåle mobbing, utfrysing og upassende slengbemerkninger.

Hun reagerte på at hun ble bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone.

Retten mener det er i egenskap av hennes rolle i et oppussingsprosjekt at de to mannlige kollegene ba om dette.

«Retten mener det er klart at Bull Daae ikke er blitt trakassert eller kjønnsdiskriminert på bakgrunn av meldingene, de ble sendt til henne fordi hun hadde en rolle i et oppussingsprosjektet og de trodde hun var riktig adressat.»

Bull Daae ble etter hvert sykmeldt, og varslet hr.-avdelingen om arbeidsmiljøet. Det ble satt i gang en granskning av internrevisjonen med hjelp av et konsulentselskap

Rapporten konkluderte med at Bull Daae ikke hadde opplevd et godt psykososialt arbeidsmiljø, men at det ikke var grunnlag for å iverksette tiltak.

Hemmelige forhandlinger

Oljefondssjef Nicolai Tangen ga vitneforklaring to ganger under rettsforhandlingene. Fra vitneboksen fortalte Tangen hvordan han hadde jobbet for å løse konflikten før saken endte i retten. Totalt holdt de to hemmelige møter hvor ulike forslag til sluttavtaler ble diskutert, men Bull Daae ville akseptere noen av disse.

-Skuffet

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon sier hans klient er skuffet over dommen:

– Vi er selvfølgelig skuffet, men tar til etterretning at søksmålet ikke førte frem.

Han er uenig i rettens beskrivelse av faktum.

– Den går i all vesentlighet i Oljefondets favør og vektlegger nesten utelukkende Norges Bank faktumredegjørelse, fortsetter Knudtzon.

– Vil dere anke?



– Det er altfor tidlig å si. Vi er uenige i faktumvurderingen, så isolert sett kan det være grunnlag for å anke, men det må vi ta ved en senere gjennomgåelse.

Bull Daae må betale 3,4 millioner kroner i saksomkostninger.

Tangen vil ikke kommentere kritikken i dommen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.