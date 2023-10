Artikkelen fortsetter under annonsen

Øystein Olsen har fått ny jobb i Civita. Minerva meldte om jobben først.

Den tidligere sentralbanksjefen begynner i en deltidsstilling for den liberale tankesmien, og hadde oppstart denne uken.

– Jeg ser veldig frem til engasjementet. Som pensjonist er det fint at et miljø med så bred og tung fagkompetanse synes min kompetanse kan komme til nytte, sier Olsen.

Olsen ble kontaktet av Civita-lederen i vår, samtidig som han var i innspurten av korona-rapporten som hadde frist før sommeren.

– Hun tok kontakt igjen i sommer, og etter å ha tenkt meg om takket jeg ja, sier Olsen, som for første gang skal sitte i åpent kontorlandskap.

– Det blir veldig hyggelig å ha en plass å komme til med flinke mennesker, og delta i diskusjoner rundt spennende spørsmål, legger han til.

Olsen var sentralbanksjef fra 2011 til 2022. Før den tid jobbet han som forsker, og senere administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Han har også ledet økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Civita-leder Kristin Clemet sier følgende om Olsens arbeidsoppgaver:

– Han skal gjøre det samme som andre her, drive med utredninger og delta i samfunnsdebatten, sier Clemet.

Organisasjonen jobber for å formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer. Civita er avhengig av økonomisk støtte fra private bidragsytere.

