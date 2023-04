Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdateres!

Fredag kveld melder Parat og LO Stat at de er kommet til enighet i sentralt lønnsoppgjør.

Oppgjøret innebærer blant annet at alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret et lønnstillegg på 31.000 kroner, som gjelder fra 1. mai i år.

– Et stort sentralt kronetillegg sikrer at de statsansatte som trenger det mest, får sin del av kaken. Samtidig sikrer vi likelønn på en god måte. Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål uten å måtte gå veien om Riksmekleren, sier Egil André Aas, leder i LO Stat, i en pressemelding.

Mindre lokalt oppgjør enn normalt

LO Stat fremholder at det generelle tillegget betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år, og sikrer økt kjøpekraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Partene opplyser at 15 prosent av oppgjøret går til lokale forhandlinger. Dette er langt under det som har vært gjennomgående de siste årene.

Lønnsoppgjøret, som gjelder rundt 170.000 statsansatte, startet torsdag med frist natt til mandag. De ansatte er fordelt på LO Stat, YS Stat, Unio Stat og Akademikerne.

Unio Stat forhandler fremdeles

I tillegg til LO Stat, har også YS Stat og Akademikerne Stat kommet til enighet med Parat.

– Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Akademikerne Stat forhandler for rundt 42.500 ansatte med høyere utdannelse, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

Unio Stat er imidlertid fremdeles i forhandlinger, melder forbundet på egne hjemmesider.

De største yrkesgruppene i Unio Stat er forskere og politiansatte.

Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer med det rammene i frontfaget, det vil si konkurranseutsatt industri i privat sektor. Her ble det som kjent storstreik for halvannen uke siden, for første gang i et mellomoppgjør siden krigen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.