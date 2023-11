Artikkelen fortsetter under annonsen

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) til E24.

I fjor la Pensjonsutvalget frem sine forslag til justeringer av pensjonsreformen fra 2011. Brenna vil ha et bredt forlik om ny pensjonsreform i Stortinget. Ifølge E24 er et klart mål med en ny reform å justere opp aldersgrensene for pensjon.

– Vi blir stadig flere eldre, og det er jo i utgangspunktet godt nytt – det betyr at vi er friskere og lever lenger. Men det betyr også en ting til, nemlig at jeg må jobbe lenger enn mine foreldre, og mine barn må jobbe lenger enn meg, sier Brenna.

Hun mener det vil være fornuftig å øke aldersgrensen gradvis fremfor brått.

I Pensjonsutvalgets forslag vil dagens aldersgrense på 67 år erstattes med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. For eksempel må de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense.

– Alle har ikke komfortable, stillesittende jobber

SV-leder Kirsti Bergstø sier følgende om regjeringens forslag:

– Forslag om endring av pensjonsalder kan ikke ta utgangspunkt i de som vil og kan jobbe lenger. Alle har ikke komfortable, stillesittende jobber. Regjeringen må ta innover seg at mange i tunge yrker, som renhold og butikk, går ut av arbeidslivet som ufør lenge før de når pensjonsalder, sier hun, og legger til:

– Om det i det hele tatt skal være realistisk at flere skal jobbe lenger, må vi først ha et arbeidsliv der folk kan stå i jobb med helsen i behold.

Berstø sier SV er åpen for å diskutere omfordeling innenfor pensjonssystemet, men at det er viktig å finne løsninger for folk som ikke kan jobbe lenger.