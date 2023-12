Artikkelen fortsetter under annonsen

– Etter til sammen nesten 14 år på SMK gleder jeg meg til å ta fatt på jobben i Norges Bank, skriver Therese Steen til DN.

Fredag meldte sentralbanken at hun blir ny direktør for Norges Bank Administrasjon (NBA).

– Jeg er svært fornøyd med å få Therese på laget. Hun har betydelig kompetanse innenfor NBAs ansvarsområder og er en erfaren og tydelig leder, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en uttalelse.

Men ansettelsen kunne ikke skje før Norges Bank hadde vurdert Steens private investeringer nøye.

Må følge strenge krav

DN skrev nylig om hvordan Steen fikk investere millioner i aksjer sammen med noen av Norges råeste investorer, samtidig som hun kurset regjeringsapparatet i habilitet og aksjeregler.

Steen har til sammen investert 14 millioner kroner i syv oppstartsselskaper, og hennes portefølje er i dag verdt mellom 30 og 40 millioner kroner.

Faren for habilitetsfloker og dobbeltroller har gitt SMK-toppens aksjeinvesteringer motbør fra juseksperter.

Når Steen starter i Norges Bank i august 2024, blir hun underlagt et nytt sett med omfattende etiske retningslinjer, blant annet med regler for egenhandel, nærstående, rapporteringsplikt og bindingstider.

Steen omfattes i tillegg av retningslinjer med «særlige begrensninger for ledergruppen», opplyser Norges Bank til DN.

Norges Bank: – Innenfor

– I forkant av ansettelsen har Norges Bank sammen med Steen gjort en grundig gjennomgang av hennes aksjeportefølje, skriver pressesjef Bård Ove Molberg til DN.

– Hennes eierskap er vurdert å være innenfor Norges Banks etiske regelverk og habilitetskrav, skriver han.

Steen har ikke svart på DNs spørsmål om hun vil gjøre noen endringer i sine investeringer i forbindelse med jobbskiftet.

I de etiske retningslinjene med særskilte krav for Steen og andre i Norges Banks ledergruppe, står det blant annet at «det er anledning til å handle verdipapirfondsandeler, men likevel slik at verdipapirfond innen finansiell sektor skal ha en bredt sammensatt portefølje på ervervstidspunktet».

Steen har tidligere jobbet hos Regjeringsadvokaten, hos innenriksavdelingen på SMK, og som dommer i Borgarting lagmannsrett. Hun er utdannet jurist fra UiO og har en master i Public International Law fra London School of Economics.

Alexander Behringer, som har vært fungerende direktør for Norges Bank Administrasjon siden november 2022, fortsetter i stillingen til Steen er på plass.

