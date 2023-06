Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er med tungt hjerte jeg slutter i DNB og alle de fantastiske kollegene der. Nå ser jeg frem til en meget spennende jobb i Telenor, sier Thomas Midteide (49).

Midteide går fra jobben som konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i DNB, og han er nå ansatt som kommunikasjonsdirektør i Telenor. Han begynner i den nye jobben i september.

Avviser uenighet eller dramatikk

Midteide har sittet i konsernledelsen i DNB i over ti år, og før det hadde han kommunikasjonsansvaret i SAS Norge. Han har med andre ord lang erfaring i selskaper med tungt statlig eierskap.

– Både DNB og Telenor er selskaper med stort samfunnsansvar, og vi alle eier litt av Telenor. Staten oppfatter jeg som en meget proff og aktiv eier, sier Midteide.

Han sier den nye jobben i Telenor på mange måter vil ligne på jobben han nå forlater i DNB. Den største forskjellen mener han er at Telenor er et mye mer internasjonalt selskap enn DNB, og må forholde seg til mange ulike land og reguleringsregimer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– DNB har en betydelig internasjonal virksomhet, men Telenor har hoveddelen av virksomheten i utlandet. Telenor er et eksporteventyr og jeg gleder meg til å jobbe mer internasjonalt, sier Midteide.

Dialog med ulike myndigheter blir en viktig del av jobben hans, sammen med Telenors avdeling for myndighetskontakt.

Midteide avviser kategorisk at det skulle ligge noe dramatikk bak jobbskiftet. Vibeke Hansen Lewin sluttet tidligere i vår som kommunikasjonsdirektør i DNB for å begynne i Gjensidige.

– Det er veldig tilfeldig. Flinke folk har vi til låns, og jeg er DNB evig takknemlig for mulighetene jeg har fått der. Nå ser jeg frem til å gå opp nye spennende bakker med Telenor, sier Midteide.

Ble headhuntet til jobben

Rita Skjærvik, konserndirektør for hr, bærekraft og eksterne relasjoner i Telenor Group, sier hun er meget fornøyd med ansettelsen av Midteide.

Rita Skjærvik ringte Thomas Midteide. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Jeg tok kontakt for halvannen måned siden og vi har kjørt en grundig prosess. Thomas utmerket seg med sin bakgrunn og erfaring, og vi er veldig glade for å ha fått ham med på laget, sier Skjærvik.

Hun fremhever blant annet Midteides erfaring fra et kunde- og samfunnsperspektiv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Even Westerveld overtar i DNB

Det er Even Westerveld som nå tar steget tilbake fra Vipps-ledelsen til DNB. Han jobbet under Midteide i nettopp DNB inntil for tre år siden.

Even Westerveld returnerer til DNB. (Foto: Nicklas Knudsen) Mer...

– Nå kommer jeg hjem. Jeg har hatt tre fantastiske år i Vipps, i en periode hvor vi har gått fra fire til 11 millioner brukere i Norden. Det har vært spennende, men nå tar jeg med lærdommen videre, sier Westerveld.

– Det er umulig å ikke bli motivert av en slik jobb. DNB er en viktig samfunnsaktør og avgjørende for at norsk næringsliv skal lykkes. Jeg gleder meg til å jobbe med Kjerstin og resten av folkene i banken, sier Westerveld.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.