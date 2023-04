Artikkelen fortsetter under annonsen

YS og NHO er enige om lønnsoppgjøret, og streiken er avsluttet.

Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke, fremgår det av en pressemelding torsdag.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier de har fått et resultat som er mye bedre enn skissen som lå på bordet da streiken startet.

– Vi har fått en god lønnsramme, en mye bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg, og vi har sørget for at de lavtlønnede kommer bedre ut. Det viser at streiken var nødvendig, sier han.

Dette er resultatet:

Generelt tillegg på 7,50 kroner per time, det vil si 14.625 kroner i året.

Tillegg til bussbransjeavtale-YS på 1 kroner i tillegg.

Lavlønnstillegg på 3 kroner per time. Det utgjør 5.850 kroner i året for overenskomster under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner per time, det vil si 7.800 kroner.

Løsningen er lik som mellom NHO og LO.

YS-lederen sier han er glad for at NHO kom YS i møte, og at streiken nå er over.

Økt kjøpekraft

Riksmekler Mats Ruland varslet etter pressekonferansen med LO og NHO tidligere på dagen at han skulle i møte med YS torsdag ettermiddag.

Skjæggerud har uttalt at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft.

– YS har medlemmer, grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, uttalte han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sa det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, uttalte Nyberg.

1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen. De varslet at ytterligere 500 medlemmer ble tatt ut i streik fredag dersom partene ikke kom til enighet.