Etter et fall på halvannen prosent for det brede markedet tirsdag, endte det slik for de ledende børsindeksene onsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,2 prosent

S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,03 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,22 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente og investorenes risikofrie alternativ, stiger til 4,6prosent. Tiårsrenten har steget markant de siste ukene, på signaler fra den amerikanske sentralbanken om at rentene vil holdes høye over lang tid.

– Aksjemarkedene er rett og slett dyre, sier Dan Villalon i AQR Capital Management til Reuters.

Federal Reserve (Fed) har hevet styringsrenten fra null til et renteintervall på 5,25-5,5 prosent på bare halvannet år. Forrige uke ble renten holdt på stedet hvil, men Fed holdt døren åpen for ytterligere en renteheving ved neste korsvei. Rentekomiteen venter nå bare to kutt på 0,25 prosentpoeng neste år, mot det tidligere anslaget på fire kutt.

MUFG Banks sjefanalytiker Derek Halpenny er blant dem som er bekymret for konsekvensene av enda høyere renter over tid.

– Hvis rentene fortsetter å stige, vil vi på et relativt tidlig tidspunkt se enda større nedgang i aksjemarkedet og en negativ effekt på den viktigste drivkraften i den amerikanske økonomien – forbrukeren. Nedgangen i aksjemarkedene vil påvirke forventningene ytterligere og begynne å påvirke forbrukernes vilje til å bruke penger, sier Halpenny til Bloomberg, gjengitt av TDN Direkt.