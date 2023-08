Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs har hatt en trå uke så langt. Torsdag sendte investorene hovedindeksen ned 0,1 prosent.

Oljeprisen fortsetter å falle, og ved endt handelsdag omsettes nordsjøoljen (brent spot) for 82,4 dollar fatet. Det sender hele energisektoren på Oslo Børs ned 0,2 prosent – lakseaksjene på sin side fortsetter å stige. Salmar og Mowi steg henholdvis 3,5 prosent og 1,5 prosent.

I morgentimene la flere selskaper frem resultater for andre kvartal. Deriblant flyselskapet Norwegian, men tallslippet sto ikke til forventningene. Aksjen falt syv prosent torsdag.

Det samme gjelder programvareselskapet Crayon, som la frem resultater og meldte om endringer i ledelsen. Aksjen ble sendt rett ned, og avsluttet dagen med et fall på 17,8 prosent.

I DN Investor kan du lese om alle resultatene som ble lagt frem torsdag morgen:

Beste siden finanskrisen

John Fredriksens tankrederi Frontline la også frem resultater tidlig torsdag morgen og leverte sitt beste andre kvartal siden 2008. Frontline-aksjen steg 6,5 prosent.

Rederiet hadde en omsetning på 513 millioner dollar i andre kvartal, mot 300 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

På driften endte resultatet på pene 253 millioner dollar, mot 67 millioner dollar i fjor. 494 millioner dollar i første halvår, mer enn fem ganger bedre enn første halvår i fjor.

Resultat før skatt var på 231 millioner dollar, mot 51 millioner dollar i fjor.

Justert resultat endte dermed på 210 millioner dollar, eller 0,94 dollar per aksje.

Det utbetales utbytte på 0,80 dollar per aksje i andre kvartal.

– Frontline har hatt nok et solid kvartal der fundamentale forhold som løfter tankmarkedet fortsetter, sier Frontlines toppsjef Lars H. Barstad i en børsmelding.

Han varsler at de gode tidene fortsetter, tross Opec-kutt og urolige makroøkonomiske tider. Han sier det særlig er økt etterspørsel etter olje i Asia som løfter tankmarkedet. Barstad opplyser videre at etterspørselen etter olje og oljeprodukter er nærmest upåvirket av uroen i den globale økonomien, nå som vi går inn i vintersesongen på den nordlige halvkulen. At det er en viss nedgang for enkelte typer tankskip akkurat nå tilskriver han normale sesongmessige forhold.

Frontline varsler noe lavere fraktrater i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal. Rederiet eier til sammen 66 tankskip – 22 VLCC (store tankskip), 26 Suezmax og 18 Aframax.

Frontline varsler noe lavere fraktrater i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal. Rederiet eier til sammen 66 tankskip – 22 VLCC (store tankskip), 26 Suezmax og 18 Aframax.

Frontline-akjen har steget godt over 20 prosent den siste måneden, og ny rekordnotering på 191,60 kroner per aksje ble satt tidligere denne uken.