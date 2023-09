Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street falt svakt fredag, og dermed endte uken med fall på mellom to og fire prosent for de ledende indeksene. Uken var preget av Federal Reserves rentemøte, der styringsrenten som ventet ble holdt på stedet hvil.

Sentralbanksjef Jerome Powell åpnet imidlertid for ytterligere en renteheving ved neste korsvei. Samtidig legger sentralbankens prognoser nå til grunn to rentekutt neste år, ned fra det tidligere anslaget på fire kutt. Dette bidro til at markedsrentene steg markant denne uken.

Den kjente forvalteren og milliardæren Bill Ackman, som driver hedgefondet Pershing Square Capital Management, mener de skal stige enda mer, og trekker frem 30-årsrenten som et konkret eksempel. De langsiktige statsrentene drives blant annet av forventninger til fremtidig inflasjons- og rentenivå.

– Den langsiktige inflasjonsraten skal ikke tilbake til to prosent, samme hvor mange ganger Fed-sjef Powell gjentar det som sitt mål. Det ble vilkårlig satt til to prosent etter finanskrisen, i en verden som er veldig forskjellig fra den vi lever i nå, skriver Ackman på X.

– Jeg har vært overrasket

Ackman skriver at verden er et «strukturelt annerledes» sted enn tidligere. Han trekker frem at nasjoner nå må prioritere opprusting igjen, at deflatoriske effekter fra Kina gradvis forsvinner, at energiprisene stiger, og at det grønne skiftet vil forbli «ufattelig dyrt».

– Høyere bensinpriser vil øke inflasjonsforventningene. Bare spør en vanlig amerikaner. De ser prisene ved pumpen og i matbutikken, og tror ikke at inflasjonen avtar, skriver Ackman.

Videre peker Ackman på at hverken det republikanske eller demokratiske parti utviser noen form for økonomisk disiplin. USA har en gjeld på 33.000 milliarder dollar, og vil om noen år kunne bruke en tredjedel av inntektene på rentebetalinger. De store og voksende underskuddene på statsbudsjettene gjør at USA må utstede mer statsgjeld, til en høyere rente.

Den amerikanske tiårsrenten, gjerne referert til som verdens viktigste rente, er nå på 4,45 prosent, som er det høyeste nivået på 15 år. Renteoppgangen er ikke drevet av at markedet tror på en veldig høy inflasjon de neste ti årene, men heller at realrentene må holdes høye for at inflasjonen skal holdes nede rundt målet på to prosent. 30-årsrenten er på 4,5 prosent, det høyeste nivået siden 2011.

Til sammenligning er den «korte» toårsrenten på 5,1 prosent. Vanligvis er de lange rentene høyere enn de korte, fordi det anses mer risikabelt å binde seg over en lengre tidsperiode. Når de lange rentene er lavere enn de korte, kan det være fordi markedet tror vekst, inflasjon og renter skal falle på et senere tidspunkt. For øyeblikket fremstår den amerikanske økonomien svært solid.

– Jeg har vært overrasket over hvor lave langsiktige renter er. Jeg tror den beste forklaringen er at obligasjonsinvestorer så på fire prosent som en høy rente fordi rentene ikke hadde brutt fire prosent på nesten 15 år.

– Men dagens verden er veldig forskjellig fra den de har opplevd til nå, skriver Ackman.

– Ikke så lenge siden

I primærmarkedet utstedes statsobligasjonene direkte fra staten til deg som investor. Du vil da motta en fast rente, og hele investeringsbeløpet dersom du sitter til forfall.

I annenhåndsmarked kan obligasjonene omsettes, og der kan kursen gå begge veier. Dersom renten på nye lån stiger, vil kursen på obligasjonen falle. Ved hjelp av finansielle instrumenter satser Ackman og fondet hans derfor på kursfall for statsobligasjoner med 30 års løpetid.

Ackman mener 5,5 prosent rente fremstår som det riktige nivået for 30-årsrenten, opp ett prosentpoeng fra dagens nivå. Han mener tekniske faktorer kan drive renten enda høyere, særlig på kort sikt.

– Det er ikke så lenge siden en tidligere generasjon mente at fem prosent var en lav rente for et langsiktig obligasjonslån med fast rente, skriver Ackman.

Renten på langsiktige amerikanske statsrenter, særlig tiårsrenten, refereres gjerne til som det risikofrie alternativet til aksjer og andre aktivaklasser. Når de langsiktige rentene stiger, vil det typisk være negativt for selskaper som er priset etter forventet fremtidig inntjening, fordi nåverdien av fremtidige inntekter blir lavere. I år har den effekten vært dempet av euforien knyttet til kunstig intelligens.

Se Terje Erikstad forklare hvorfor «tiåringen» er så viktig: