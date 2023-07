Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte samme vei som på tirsdag – onsdag steg hovedindeksen 0,7 prosent.

Dette har skjedd parallelt med at oljeprisen har steget gjennom dagen, og er opp om lag 1,1 prosent onsdag ettermiddag.

Bak oppgangen i hovedindeksen kan tungvektere som Scatec og Autostore skilte til oppgang på 5,2 og 3,9 prosent, mens oppdrettsselskapene Salmar og Mowi fortsatte oppgangen: de steg henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Milliardtap for Yara

Det var forholdsvis få selskaper som kom med kvartalsrapporter onsdag, gjødselgiganten Yara var ett av dem - og selskapet leverte betydelig under det analytikerne ventet.

Selskapet gikk nemlig på et milliardtap i andre kvartal. Av en omsetning på 3,9 milliarder dollar, fikk det et resultat på minus 291 millioner dollar etter skatt. Det tilsvarer 2,9 milliarder norske kroner.

På forhånd var det ventet at selskapet, som er en av verdens største produsenter av gjødsel, endte kvartalet med et resultat før skatt på 242 millioner dollar av en omsetning på 4,5 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Til sammenligning var resultatet før skatt i samme periode året før på 921 millioner dollar, et kvartal som da var kjennetegnet av skyhøye gjødselpriser..

– Resultatet for andre kvartal er påvirket av den fallende pristrenden vi har sett så langt i 2023, som presser marginene for hele bransjen. Den siste tidens prisvekst tyder imidlertid på sterkere etterspørsel fremover, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Aksjen falt over frem prosent fra start, men hentet inn deler av fallet utover handelsdagen – ved børsstenging var fasit en nedgang på 1,8 prosent.

Rederi falt kraftig

Like etter børsstenging tirsdag meldte Havila Kystruten i en børsoppdatering at det vil hente friske penger gjennom en rettet emisjon i et forsøk på å dekke et kapitalbehov på 65 millioner euro. Kurs er på én krone aksjen. Tegningstiden begynte 16.30 tirsdag, og emisjonen var fulltegnet sent tirsdag kveld.

Emisjonskursen var én krone, 39 øre under stengingskurs tirsdag, og onsdag falt aksjekursen til 1,19 kroner. Det tilsvarer et fall på 14,4 prosent.

Nedgraderte Equinor

Ellers nedgraderte meglerhuset Berenberg sin anbefaling på Equinor fra tidligere hold til salg, med et kursmål på 250 kroner per aksje, ned fra 380 kroner, ifølge Reuters onsdag. Det skriver TDN Direkt.

Aksjen faller omtrent 0,6 prosent onsdag ettermiddag, til 298 kroner aksjen. Hittil i år har Equinor-aksjen falt med over ti prosent.

Meglerhuset Carniege kom også med meldingen om at det nedgraderer Kahoot til en holdanbefaling, fra tidligere kjøpsanbefaling. Kursmålet er oppjustert til 37 kroner, fra tidligere 28 kroner, skriver TDN Direkt.

Kahoot-aksjen stiger nær 0,3 prosent onsdag og omsettes for 34,4 kroner per aksje. Aksjen har steget over ti prosent siden selskapet fredag forrige uke meldte om at en investorgruppe har lagt inn bud på quiz- og læringsselskapet til 35 kroner aksjen.