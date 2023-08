Artikkelen fortsetter under annonsen

Juli måned er over og tross usikre tider i de globale markedene, endte hovedindeksen på Oslo Børs med en oppgang på 2,54 prosent for hele juli. Så langt i år har Børsen steget 4,7 prosent.

Hvorvidt august også ender med en markant oppgang, vil ifølge seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets avhenge av de globale aksjemarkedene og oljeprisen.

– Det makroøkonomiske bakbildet er blandet, men det er positive tegn å spore. Jeg vil ikke si at det underliggende bildet er superbra, men brukbart, sier Bernhardsen til DN.

På den første handelsdagen i august steg hovedindeksen 0,05 prosent, til 1245,5 poeng.

Riggselskapet Borr Drilling fikk en oppgang på tre prosent etter en melding mandag kveld om at selskapet er blitt tildelt to kontrakter på til sammen 737 millioner kroner. Ellers steg Equinor 0,8 prosent som den mest omsatte aksjen. Frontline, som ble nest mest omsatt, steg 1,4 prosent, mens Aker BP endte ned 1,4 prosent som tredje høyest omsetning.

– Kan henge litt etter

Det er ingen hemmelighet at Oslo Børs er en råvaretung børs, der prisene på olje og gass i stor grad avgjør hvorvidt hovedindeksen stiger eller ikke.

I måneden som kommer, mener Bernhardsen det nok en gang vil bli viktig å følge med på olje- og gassprisene. I løpet av juli steg oljeprisen med mer enn ti dollar fra i underkant av 75 dollar til 85 dollar fatet. Markedet peker på Opec+ produksjonskutt og optimisme rundt Kinas statlige subsidier, som noen av grunnene til den bratte oppgangen.

Prisene er imidlertid ikke i nærheten av fjorårets rekordhøye priser. Det er en ulempe, mener Bernhardsen.

– Noe som tynger Oslo Børs kontra det globale markedet, er at energisektoren globalt gjorde det ekstremt bra i fjor. Alle vet at inntjeningen i energiselskapene blir svakere i år enn i fjor. I et klima hvor samlet inntjening for selskapene på Oslo Børs ikke stiger, men kanskje faller litt, så er det vanskelig for Børsen å prestere veldig sterkt, sier Bernhardsen.

Som følge av dette tror Bernhardsen Børsen kan henge litt etter de globale markedene i utviklingen fremover.

Ellers påvirkes hovedindeksen av det globale markedet. Fredagens arbeidsmarkedstall fra USA, ofte omtalt som «månedens viktigste tall», vil være en viktig indikator på om markedet har rett i sin antagelse om at landet har nådd rentetoppen.

– En korreksjon i de globale aksjemarkedene er kanskje den største risikoen for Oslo Børs på kort sikt, konkluderer Bernhardsen.

Oppgang femte måned på rad

I USA endte nøkkelindeksene med en bred, om ikke svak, oppgang mandag kveld norsk tid. Med det var fasit for juli klar: Wall Street endte sin femte måned på rad med oppgang.

I forbindelse med et vedvarende optimistisk aksjemarked i USA, stilte kapitalstrateg Matt Maley i kapitalforvalteren Miller Tabak + Co. spørsmål om aksjemarkedet vil fortsette å stige fra et allerede dyrt nivå fordi USA ser ut til å unngå en resesjon. Som svar på eget spørsmål, kom kapitalstrategen med en advarsel.

– Investorer bør være forsiktige med å forsøke å skvise ut den siste kronen de neste dagene og ukene. Flere av de beste aksjene er ganske så dyre, sa Maley, gjengitt av Bloomberg.

Slik ble fasit for nøkkelindeksene i juli:

Nasdaq steg fire prosent i juli.

Dow Jones steg 3,3 prosent i juli.

S&P 500 steg 3,1 prosent i juli.

