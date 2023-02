Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,6 prosent onsdag, og fulgte etter et bredt fall på Wall Street tirsdag.

Børsens største selskap, Equinor, endte så vidt i minus, mens det ble markante kursfall for både Hydro og Aker BP, som falt henholdsvis 3,8 og to prosent.

Kahoot og Frontline falt begge over fire prosent.

Elbil-ladeselskapet Zaptec falt over 12 prosent etter å ha ferdigstilt en emisjon på 300 millioner kroner tirsdag kveld. Tegningskursen i emisjonen ble satt til 27 kroner. Mandag ettermiddag avsluttet aksjen til sluttkurs 30 kroner, og aksjen falt altså til under tegningskursen ved handelsslutt onsdag.

Tallslipp fra Salmar

I morgentimene la sjømatgiganten Salmar frem resultater for fjerde kvartal. Konsernet tjente 1 milliard kroner i fjerde kvartal, og skriver at det setter nye investeringsprosjekter på pause som følge av den nye grunnrenteskatten, likevel foreslår det et utbytte på nær tre milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet er nå verdens nest største på atlantisk laks, heter det i rapporten. I fjerde kvartal omsatte oppdretteren for 6,4 milliarder kroner og resultat før skatt endte på minus 222 millioner kroner.

Aksjen falt 3,5 prosent fra start. Klokken 11.20 onsdag faller aksjen 0,9 prosent.

Les også: Børsuroen fortsetter med full styrke i Asia

Torsdag følger Adevinta og Rec Silicon etter, og resultatuken avsluttes med ferske tall fra SAS på fredag.

Wall Street falt tungt

De amerikanske børsene åpnet uken ned over to prosent etter langhelgen. Inflasjon og rentefrykt skremmer investorene.

Forrige ukes høye inflasjonstall gjør at det fortsatt er knyttet bekymring til om Fed vil holde styringsrenten høy lenger enn ventet. Det dro nøkkelindeksene ned allerede i førhandelen tirsdag og utover tiltok fallet i styrke før det stengte ned slik:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.