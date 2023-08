Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er Sigve (Brekke jour.anm) som kommer til oss og sier at han har tenkt. Vi går ikke og tenker på disse tingene selv. Av og til er det godt med et skifte, for da får du et nytt perspektiv på ting.

Det sier Telenors snart avtroppende Asia-sjef Jørgen C. Arentz Rostrup. Han og Petter-Børre Furberg bytter plass i telekomgigantens konsernledelse. Rostrup vender hjem fra Asia, og tar over som sjef for Telenor Norden. Norden-sjef Petter-Børre Furberg vender tilbake til Asia.

Det er få som kjenner Telenor bedre enn disse to, da de begge har hatt flere ulike roller i selskapet.

For nesten nøyaktig ett år siden ble det besluttet en rekke strategiske endringer i Telenor. Blant annet var endringene to store fusjoner i Asia og et større samarbeid mellom de nordiske selskapene. Dette mener Rostrup la til rette for rollebyttet han nå er en del av.

Den NHH-utdannede Rostrup kom til Telenor i 2016 etter tre år i lederstilling i Yara. Før Asia-jobben for Telenor jobbet han som finansdirektør i konsernet.

– Vi satte en ny kurs. For tre og et halvt år siden dro jeg fra jobben som finansdirektør og til Asia. Da fikk jeg et mandat til å stramme opp posisjonen og endre styringsmodellen, og ha et blikk på at dette kunne bli en mer selvstendig butikk etterpå. Der er det tidlig og mye arbeid som gjenstår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Asia i både hjerte og sjel

De drevne bedriftslederne er nøye med å skryte av hverandres innsats. Men at de simpelthen bare leker stolleken, er ikke riktig. Begge vil møte utfordringer i sine respektive regioner for å håndtere et telekommarked i stadig endring.

Også Furberg er siviløkonom fra NHH, og har hatt ulike jobber i Telenor siden 1998. Også han har vært finansdirektør i selskapet, men i Telenors thailandske datterselskap.

– Min fordel er at jeg har vært med på en spennende teknologireise i Telenor Norge, som har en nummer én-posisjon i markedet, og det vil bli viktig å bygge videre på den erfaringen i Asia, sier Furberg om sin nye jobb.

Furberg gleder seg til et comeback i Asia.

– Jeg føler jeg har Asia i både hjerte og sjel fra før – jeg kommer jo på sett og vis hjem.

Rostrup forteller at noe av tanken med skiftet har vært å ta med noen av innsiktene fra prosessen i Asia med tilbake til Norge og Norden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og begge ble like fornøyd med ideen om å bytte plass?

– Ja, vi ble veldig happy, sier Furberg.

– Jeg opplever det som et veldig spennende og flott skifte, svarer Rostrup.

De vil tre inn i sine nye roller 1. oktober.

Nesen i Norden

Det er en kjent sak at den sittende konsernsjefen Sigve Brekke, som snart er 64 år gammel, kan gå av med pensjon før han fyller 65 år desember 2024.

– Er dette en jobb dere har tenkt til å søke på?

– Det er styret som tar de tingene i et børsnotert selskap. Det gjør også styret i Telenor, jeg tenker ikke noe på det. Mitt ærlige og oppriktige svar er at jeg konsentrerer meg om den jobben gjør – jeg kommer til å ha nesen i Norden, svarer Rostrup.

– Men du takker ikke nei hvis styret foreslår deg?

– Jeg kommer til å tenke gjennom hva jeg skal gjøre hvis det blir aktuelt, og akkurat nå er ikke det aktuelt og jeg har en bra sjef.

Furberg skyter inn:

– Jeg synes Jørgens svar var veldig bra.

Petter-Børre Furberg og Jørgen C. Arentz Rostrup ønsker ikke å svare på om de vil søke på jobben som konsernsjef i Telenor. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

«Ny fase»

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor sier at «Telenor i Asia og i Norden får to erfarne og motiverte ledere».

– Vi går nå inn i en ny fase for å levere på ambisjonene vi la frem, og i forberedelsen til dette har jeg hatt dialog med Jørgen og Petter-Børre for hvordan vi kan lykkes best mulig.

Brekke opplyser at byttet ble besluttet i løpet av de siste månedene.

I tillegg til rokeringen av Rostrup og Furberg, tiltrer Amol Phadke som teknologidirektør og nytt tilskudd i selskapets toppledelse. Phadke kommer fra Google Cloud, hvor han var Global General Manager for selskapets Telecom Industry Vertical.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.