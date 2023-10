Artikkelen fortsetter under annonsen

Atlantic Sapphire, et selskap som driver med landbasert oppdrett av laks i Miami, USA, steg over fire prosent på det meste mandag, til kurs 1,3 kroner, på meldingen om at konsernsjef Johan Andreassen går av. Men han står i stillingen til en erstatter er funnet.

Driftsdirektør Jon-Birger Løvik, som er tremenning av Andreassen, går også av, men blir i selskapet i en annen rolle.

At gründerne i et selskap går av ville vanligvis ført til kollaps i aksjekursen, men Atlantic Sapphire-aksjen stiger altså over fire prosent.