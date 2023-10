Artikkelen fortsetter under annonsen

I statsbudsjettet for 2024 senker regjeringen trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler, og øker den for elbiler. Endringene medfører at avgiften nå for første gang blir høyere for elbiler, enn for bensin- og dieselbiler.

Elbilforeningen reagerer sterkt på det den kaller «klimafiendtlig og uforståelig» bilpolitikk fra Støre-regjeringen.

– Skal man sette ned denne avgiften, så bør man gjøre det også til de som har tatt et klimavennlig valg. Det er uforståelig at man gir avgiftslette for å eie en Porsche Cayenne, men ikke til en eier av Nissan Leaf, sier samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge.

Slik endres satsene

I dag betaler bensin- og dieselbiler samme trafikkforsikringsavgift som elbiler: 8,38 kroner per døgn, eller 3058 kroner per år.

Regjeringen foreslår avgiftskutt på 9,3 prosent for fossilbiler, slik at ny trafikkforsikringsavgift blir 7,60 kroner i døgnet eller 2774 kroner i året.

Imens skrus den samme avgiften opp for elbiler fra 8,38 til 8,70 kroner, en økning på 3,8 prosent. Det betyr at elbilleiere fra 2024 betale 3175 kroner i trafikkforsikringsavgift i året.

Selv om endringene ikke er store, rister sjefen i Norges automobilforbund (Naf) på hodet.

Naf reagerer

– Elbilene har gått fra å ha en symbolsk trafikkforsikringsavgift, til å ha den høyeste. Bensin- og dieselbilene får nå redusert denne avgiften, mens elbilene står på stedet hvil og ender med høyere avgift. Vedum gjør overgangen til elbil vanskeligere, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i Naf.

Veibruksavgiften for bensin senkes også, fra 4,70 til 4,62 kroner literen, en nedgang på 1,7 prosent. Avgiftene for bioetanol og biodiesel øker imidlertid begge med 3,8 prosent. Regjeringen foreslår også 3,8 prosent avgiftsøkning for elektrisk kraft til 16,44 øre per kilowattime.

Til gjengjeld øker CO 2 -avgiften for bensin med 23 prosent til 2,72 kroner literen. Men samlet sett gjør avgiftsendringene at det blir billigere å kjøre fossilt for de som bruker bilen under 40.000 kilometer i året, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Den gjennomsnittlige kjørelengden i Norge var 11.927 kilometer i 2022.

