Bare dager etter at «storebror» Equinor la frem tidenes årsresultat i 2022 og beholdt utbyttet på rekordnivå, kom Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP med sine tall for fjerde kvartal og 2022 fredag.

At fjoråret ble et enestående år for oljeselskapene er det liten tvil om, og det har kommet til syne både for Oslo Børs' største selskap, men også hos internasjonale giganter som Shell, BP og ExxonMobil som alle har meldt om knuste rekorder i løpet av fjoråret.

Selv har Aker BP meldt om egne produksjonstopper, hjulpet av Lundin-transaksjonen og oppstarten av Johan Sverdrup fase to, men også kunnet vise til kraftige resultathopp.

– Det er vanskelig å plukke ut ett høydepunkt, men kanskje det må være 16. desember, da vi leverte inn pud-ene. Det var kulminasjonen av et langt arbeid med mange bidragsytere, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Utbyttet for 2023 blir foreslått justert opp til 2,2 dollar per aksje, mot 2,0 dollar per aksje i 2022. For hele året er dermed det samlede utbyttet på 1,39 milliarder dollar, eller rundt 14 milliarder kroner etter dagens kurs.

Aker BP, årsresultat 2022 (i millioner USD) 2022 2021 Endring Omsetning 13009 5668,7 129,5 % Driftsresultat (ebit) 8964 3314,5 170,4 % Resultat før skatt 8776 2895 203,1 %

Begivenhetsrikt

I likhet med de andre olje- og gasselskapene har den enorme inntjeningsoppturen i 2022 kommet med en bismak også for Aker BP, der krig, energikrise og geopolitisk usikkerhet er noen av nøkkelordene.

Likevel må 2022 kunne sies å ha vært et slags merkeår for det desidert mest verdifulle selskapet i Kjell Inge Røkkes Aker-sfære.

Oppkjøpet av Lundin, som ble ferdigstilt før sommeren i fjor, gjorde Aker BP til den suverent største ikke-statlige aktøren på norsk sokkel og var Akers største deal noensinne. I fjerde kvartal nådde produksjonen en ny rekord på 432.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Med høye olje- og gasspriser og Lundin-transaksjonene som bakteppe har inntektene skutt til værs: I 2022 endte omsetningen på 13 milliarder dollar, mer enn en dobling fra 2021. Nærmere bunnlinjen blir resultatet før skatt tredoblet til 8,8 milliarder dollar.

– Alt i alt har 2022 vært fantastisk, oppsummerer Hersvik.

Mot slutten av året leverte Aker BP inn utbyggingsplaner for 11 prosjekter, med et samlet investeringsanslag på 200 milliarder kroner, målt i 2022-kroner.

Et rendyrket oljeselskap

På spørsmål om hva som blir viktig for Aker BP i 2023, trekker konsernsjefen frem tre punkter: videreføring av den operasjonelle leveransen, altså driften av de ulike eiendelene, prosjektutvikling og leting.

– Bør man bli vant til å se denne typen tall fra Aker BP også fremover?

– De som er opplyste i markedet tenker jeg at kan gjøre seg opp sin egen mening, men jeg føler at vi er veldig transparente både hva gjelder priser, forutsetninger og produksjon. Hovedspørsmålet er hvilke olje- og gasspriser man ser fremover. De høye prisene i fjor er sterkt bidragsytende, men det er verdt å merke seg at arbeidet vi har lagt ned for å forbedre selskapet begynner å komme til syne nå, sier Hersvik.

Tidligere i uken ble det klart at den britiske oljegiganten BP, som eier drøyt 15 prosent av Aker BP, setter bremsen på planlagte oljekutt. Anders Opedal uttalte bare et par dager senere at Equinor jobber for å holde produksjonen av olje og gass lenger oppe enn det som tidligere har vært kjent.

Aker BP-sjefen vil ikke gå i detaljer om andre selskapers strategiske avgjørelser, men mener det er fornuftige grep gitt dagens energisituasjon.

– Vi har kommunisert at vi er et rendyrket og stolt olje- og gasselskap, og vi skal produsere olje og gass med så lave kostnader og utslipp som mulig.

Aker BP har et netto nullutslippsmål innen 2030.

Nedskrivninger

Slik Aker BP har for vane hadde det allerede kommet med et lite informasjonsdrypp i forkant av offentliggjøringen av den fullstendige kvartalsrapporten.

I oppdateringen gikk det frem en ny produksjonsrekord på 432.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, og en realisert pris på 86,6 dollar per fat.

Viktigere var muligens varselet om at Aker BP bokfører en nedskrivning på mellom 600 og 700 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal, hovedsakelig knyttet til utsettelsen av det omdiskuterte Wisting-feltet. Fasiten ble nedskrivninger i fjerde kvartal på 636 millioner dollar, hvorav Wisting utgjorde 499 millioner dollar.

I 2023 anslår selskapet en produksjon på mellom 430.000 og 460.000 fat oljeekvivalenter per dag og kapitalutgifter på mellom tre og tre og en halv milliard dollar. Leteutgifter blir anslått til mellom 400 og 500 millioner dollar.