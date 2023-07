Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker BP fikk et driftsresultat på 2,3 milliarder dollar og en omsetning på 3,3 milliarder dollar i andre kvartal, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport torsdag morgen.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet inntekter på 3,29 milliarder dollar og et driftsresultat på 2,28 milliarder dollar.

– Det var et ekstremt godt kvartal, der vi produserte mer olje og gass til lavere kostnader enn vi noen gang har gjort før. Målt etter underliggende leveransefaktorer, som for eksempel effektivitet, var vi historisk gode i kvartalet, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik på en pressebriefing rett etter klokken 07.00.

Det blir kommunisert et utbytte på 55 cent per aksje, altså uendret fra første kvartal. På bakgrunn av de sterke tallene oppjusteres produksjonsguidingen for hele 2023. Aker BP venter nå en produksjon på mellom 445.000 og 470.000 fat oljeekvivalenter per dag, opp fra det tidligere intervallet på mellom 430.000 og 460.000.

Aker BP-aksjen var opp rundt halvannen prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag morgen.

Betydelig oljefunn

Det er knappe to måneder siden Aker BP meldte om et betydelig oljefunn i forbindelse med ferdigstillelsen av Øst Frigg-brønnen i Yggdrasil-feltet i Nordsjøen.

Foreløpige estimater viste da et indikert bruttovolum på mellom 40 og 90 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette var et av feltene som Aker BP leverte prosjekt for utvikling og drift (PUD) for mot slutten av fjoråret.

Feltet, som tidligere het Noaka, har planlagt produksjonsstart i 2027 og har Aker BP som operatør og Equinor og PGNiG som lisenspartnere.

Hersvik trakk frem funnet i en telefonkonferanse med pressen torsdag morgen, rett etter at tallene ble sluppet.

– Letesuksessen er kanskje det viktigste for oss. Øst Frigg dobler seg nesten i volum, sa han.

I andre kvartal ble det bokført nedskrivninger på til sammen 102 millioner dollar, hovedsakelig knyttet til tekniske, immaterielle eiendeler for Ivar Aasen og Edvard Grieg. Lavere, kortsiktige futures-priser på olje var også en faktor, opplyses det i kvartalsrapporten.

Kontantstrømmen i kvartalet endte på magre 121 millioner dollar, ned fra 1,2 milliarder dollar i fjor. Grunnen er store skatteinnbetalinger, i tillegg til utbytte, som fant sted i løpet av kvartalet.

For de første seks månedene av 2023 endte resultatet før skatt på rett over fire milliarder dollar, opp fra 2,9 milliarder dollar i samme periode i fjor. De samlede inntektene var på 6,6 milliarder kroner, opp fra 4,3 milliarder i fjor.

Rekordhøyt igjen

Slik Aker BP har for vane hadde det allerede før tallslippet torsdag kommet med en produksjonsoppdatering for kvartalet. I meldingen, som ble sluppet i starten av juli, ble det kommunisert nok en produksjonsrekord, denne gangen på 480.700 fat oljeekvivalenter per dag.

Det skyldes ikke bare oppkjøpet av Lundin Energy i fjor, som gjorde Aker BP til nest største aktør på norsk sokkel, men også opptrappingen av Johan Sverdrup-feltet mot slutten av 2022.

På spørsmål om hvorfor ikke produksjonsanslagene blir justert opp mer, gitt at produksjonen ved utgangen av andre kvartal var over toppen av det forrige intervallet, svarte Hersvik:

– Det er en del planlagt vedlikehold i august og september, slik at de prognosene vi har gjør at vi lander på opptil 470.000, sa konsernsjefen.

Aker BP har Kjell Inge Røkkes Aker som største eier og har falt knappe syv prosent på børs så langt i år. Selskapet er verdsatt til 171,6 milliarder kroner på Oslo Børs.

