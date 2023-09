Artikkelen fortsetter under annonsen

53 år gamle Bernard Looney er ferdig som sjef for den britiske oljegiganten BP.

Avgangen skjer med umiddelbar effekt og kommer etter at Looney unnlot å oppgi fullstendige opplysninger om forhold han hadde til kolleger, skriver selskapet i en pressemelding som er sendt til blant annet Bloomberg. Han har vært sjef for BP siden 2020.

Finansdirektør Murray Auchincloss tar over som konsernsjef på midlertidig basis.

Forhold til kolleger

I meldingen skriver BP at styret i mai i fjor mottok og vurderte anklager som var blitt sendt inn anonymt, som gikk på personlige forhold Looney hadde til kolleger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I gjennomgåelsen oppga Looney «noen få» forhold til andre BP-ansatte før han ble konsernsjef, og det ble ikke funnet brudd på selskapets retningslinjer. Styret ble likevel forsikret om opplysningene Looney hadde oppgitt, i tillegg til forsikringer om oppførselen fremover.

Det blir ikke spesifisert akkurat hva slags oppførsel det er snakk om.

BP skriver videre at styret mottok anklager av lignende natur nylig, noe som førte til en umiddelbar etterforskning med støtte fra ekstern, juridisk rådgivning. Denne prosessen pågår fortsatt.

«Looney har i dag informert selskapet at han aksepterer at han ikke var fullstendig oppriktig i sine tidligere opplysninger. Han oppga ikke detaljer knyttet til alle forholdene og godtar at han var pliktig til å være fullstendig oppriktig», heter det.

Selskapet skriver videre at det ikke har tatt noen avgjørelse hva gjelder godtgjørelse til Looney etter avgangen. Ifølge BPs årsregnskap hadde Looney en samlet lønnspakke på ti millioner britiske pund i 2022.

Siden 1991

Irske Looney kom til BP i 1991 og har tilbrakt hele sin karriere hos den britiske oljegiganten, som han ble konsernsjef for i 2020.

I årene siden har han ledet selskapet gjennom en aggressiv strategiendring mot fornybare kilder, med et mål om «net zero» innen 2050. BPs klimamål er blitt sett på som de mest ambisiøse i industrien, selv etter en varslet brems tidligere i år, noe selskapet også har fått skarp kritikk for.

Samtidig har pengene rent inn det siste året, og BP fikk i fjor et rekordhøyt årsresultat på 27,7 milliarder dollar. I likhet med sine internasjonale konkurrenter nøt også den britiske giganten godt av de høye råvareprisene som preget store deler av 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Looney var i Oslo senest i slutten av april, i forbindelse med en konferanse i regi av Oljefondet. Der uttalte han:

– Vi må sørge for at det er en ordnet omstilling. Vi må bygge et nytt system før vi tar ned det gamle systemet. Det handler om mye mer enn utslipp. Det handler om sikkerhet, rimelige priser og utslipp. Dialogen har endret seg – inkludert med investorer, sa han.

BP er verdsatt til 109 milliarder dollar på London-børsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.