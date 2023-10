Artikkelen fortsetter under annonsen

–Det virker på meg som at Stortinget er mer bekymret over bruken av sikkerhetsloven enn både selskapene og regjeringen er, sier Terje Halleland, fraksjonsleder for Fremskrittspartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Torsdag ettermiddag vedtok Stortinget enstemmig at regjeringen må legge frem alle sikkerhetsmessige vurderinger den har gjort i tilknytning til Equinors omstridte storkontrakter med Cosl, et selskap eid av den kinesiske staten om leie av flyterigger – to av dem alene og én sammen med oljeselskapet Vår Energi. I tillegg skal enda en kinesisk rigg være på vei til norsk sokkel, ifølge markedskilder.

All sikkerhetsrelevant informasjon

Et løst forslag fra Fremskrittspartiet i forbindelse med trontaledebatten ble enstemmig vedtatt i sin helhet, slik det forelå. Nå må dermed regjeringen informere Stortinget om «all sikkerhetsrelevant informasjon» knyttet til Equinors kontrakter med kineserne og redegjøre for «hvilke kontrollmekanismer som er etablert for sikre at bedriftene utøver sitt pålagte ansvar om at anskaffelser skjer i henhold til Sikkerhetsloven».

– Regjeringen må nå informere oss. Vi er redde for at manglende sikkerhetsmessige vurderinger ligger til grunn. Derfor må nå regjeringen inn på teppet i Equinor-saken. Og regjeringen må få Equinor inn på teppet, oppsummerer Terje Halleland.

– Vi er redde for at manglende sikkerhetsmessige vurderinger ligger til grunn. Derfor må nå regjeringen inn på teppet i Equinor-saken, sier Terje Halleland, fraksjonsleder for Frp i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. (Foto: Terje Pedersen) Mer...

Enstemmig vedtak

Vedtaket om fullt innsyn i de sikkerhetsmessige forholdene ble enstemmig, selv om regjeringen frem til trontaledebatten har fremholdt at alt var på stell i saken.

– Vi fikk et enstemmig vedtak i Stortinget og det er vi veldig glade for. At selv regjeringspartiet sluttet seg til forslaget er bra, for da forplikter de seg i større grad til å komme tilbake til saken på en ordentlig måte, og rapportere hva som har skjedd av relevans for samfunnssikkerheten, sier Halleland.

– Vi har sett flere ganger tidligere at når de ikke klarer å snu et flertall på Stortinget, så slutter de seg til forslaget isteden fremfor å bli pålagt å gjøre noe de selv er imot. Det ser litt finere ut at de selv var med på det. Det er en kutyme for å unngå nederlag.

Som Bergen Engines-saken

Han trekker paralleller til saken om Bergen Engines, motorfabrikken som skulle selges til et russisk-kontrollert selskap, og dermed overføre teknologi i strid med Norges nasjonale sikkerhetsinteresser.

–Hvis du ser veldig overordnet på det, så var det også i den saken slik at selskapet så det ikke som et problem og regjeringen grep ikke inn. Så kom Stortinget og forlangte å vite mer, etter at mediene skapte oppmerksomhet rundt sikkerhetsaspektet, sier han og fortsetter:

–Nå gjør Stortinget det samme. Da kommer Stortinget og mer dem redegjøre. Jeg tror det er viktig at vi viser også utad at Stortinget forlanger at dette tas på alvor, sier Halleland.

Stortinget vedtok torsdag enstemmig at regjeringen må legge frem alle sikkerhetsmessige vurderinger i tilknytning til Equinors omstridte storkontrakter med det statseide kinesiske selskapet Cosl. (Foto: Gorm Kallestad) Mer...

Det er ennå ikke kjent om Equinor vil kreve at informasjonen ikke blir offentlig, av både sikkerhetsmessige og konkurransemessige grunner. Halleland sier at han håper på mest mulig åpenhet rundt saken.

Kan bli krav om stans

–Hva kan bli konsekvensen, kan det ende med at avtalene må stanses?

– Ja, det kan skje. Jeg håper både selskapene og myndighetene kommer til samme konklusjon som Stortinget eventuelt ville gjort – at de ser at her må de gjøre noe. De kan forklare at dette ikke er et problem, at det ikke blir gitt tilgang til informasjon eller strukturer som medfører noen risiko – og at det dermed ikke er noen grunn for å gripe inn. Da kan Stortinget være av en annen oppfatning og gripe inn, sier Halleland.

Saken har skapt voldsomme reaksjoner blant opposisjonspolitikerne og medlem av Forsvarskommisjonen og Kina-ekspert, professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier har slaktet avtalene. Samtidig har Nato-sjefens militære rådgiver Gjermund Eide advart på generell basis mot risikoen knyttet til avtaler som gjør Norge avhengig av Kina etter at DN først skrev om saken i slutten av september.

Equinor har hele tiden fremholdt at selskapet har god dialog med norske myndigheter og opptrer innenfor norske regler og retningslinjer.

