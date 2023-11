Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag organiserte Equinor sin årlige høstkonferanse i Oslo. Sjefen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, var som vanlig en av hovedtalerne.

Birol har i tidligere år forsikret salen, med de fleste av Norges petroleumstopper til stede, at verden trenger hver eneste dråpe olje og gassmolekyl fra norsk sokkel. De seneste årene har IEAs budskap fått en litt annen tone. Byrået har blant annet publisert et veikart til en netto null-verden i 2050 som ikke trenger investeringer i nye, store olje- og gassprosjekter.

Fnyser av reklameplakater

Om et par dager kommer også IEA med en fersk rapport om oljeindustriens omstillingsarbeid. Tirsdag ga Birol en bitte liten smakebit – som først virket søt og god for vertskapet Equinor, men som viste seg å ha en litt bitter ettersmak.

Det er en stor kontrast mellom hva oljeselskapene sier, og det de gjør, påpekte Birol fra scenen, og snakket om alle reklameplakatene han så på flyplassen i Paris forleden.

– Solpaneler, vindmøller, grønt gress og så videre, oppsummerte han.

– Driver de med grønnvasking, spør moderator.

– Det kommer an på selskapene. Men jeg skal si én ting, siden vi har Equinor-kolleger her, for å gjøre dem glade. Når alle selskapene er samlet i ett klasserom, er Equinor den beste i klassen.

Applaus fra salen – så legger Birol til:

– Men ikke bli for glade. For det er ikke en veldig god klasse.

Anders Opedal smilte bredt i salen da IEA-sjef Fatih Birol sa at Equinor var best i klassen, men at klassen ikke er spesielt god. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Equinor: – Motivert klasse

Equinors konsernsjef Anders Opedal trakk på smilebåndet av Birols kommentarer. I pausen vedgår han at selskapet må jobbe hardere, men understreker at det er i gang med å investere fornybart og i lavkarbonløsninger.

– Vi har satt en klar plan, og kommer til å øke våre investeringer innenfor fornybar og ikke minst dekarboniseringen av olje og gass fremover, sier han.

– Men er ikke klassen motivert nok?



– Jeg tror du kommer til å se på klimatoppmøtet (som starter 30. november, red.anm.) en ganske motivert klasse, som kommer til å jobbe med disse problemstillingene fremover på en god måte. Jeg opplever ingen konsernsjefer i olje og gasselskaper som ikke tar eierskap til utfordringen rundt klima.

Equinors konsernsjef Anders Opedal sier han ikke kjenner noen oljetopper som ikke bryr seg om omstilling. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

En av konklusjonene i den kommende rapporten til IEA, er at oljeselskapene ikke investerer nok i omstillingen. Equinor har nå 14 prosent av sine bruttoinvesteringer her, men skal opp i 50 prosent innen 2030.

– Det er ambisjonen vår. Bruttoinvesteringene er høyere i år enn i fjor, og sånn vil de fortsette fremover, sier han, uten å ville røpe noen tall før neste kvartalsrapport.

– Sannhetens øyeblikk

Birol blir også spurt om Norge burde ha en strategi for sluttfasen på norsk sokkel, slik Klimautvalget har foreslått.

– Det vil ikke skje over natten. Men man bør ha en strategi for hvordan olje og gass går over til å spille en mindre rolle i økonomien, sier Birol.

I pausen utdyper han:

– Ethvert land eller selskap som er avhengig av inntekter fra olje og gass bør tenke seg om to ganger. I mitt syn blir ikke olje- og gassvirksomheten like lønnsom i fremtiden som i dag. Det blir mye mer volatilt, og med synkende etterspørsel for olje vil det også bli press nedover for prisene.

Norsk olje og gass trengs i dag, men Norge og andre må «forberede seg på morgendagen», sier han.

– Dette er i mine øyne sannhetens øyeblikk for olje- og gasselskapene. De må ta viktige beslutninger, mellom å fortsette å bidra til klimakrisen, eller gå i retning av å bidra til oppbyggingen av en ren økonomi. Dette gjelder ikke bare for Equinor, men også for andre. Det går fra egne utslipp til hvor mye penger de investerer i rene løsninger.

Viktig for Europa

Etter energikrisen i Europa og krigen i Ukraina har likevel IEA vært klar på at situasjonen – i alle fall på kort sikt – er noe endret. Og Birol, som har takket Norge før for økningen i gasseksporten til Europa i fjor, gjorde det igjen tirsdag fra scenen:

– Norge har bevist at det er hjørnesteinen i Europas energisikkerhet. Så mange takk for det, sier han fra talerstolen.

Han gjentar blant annet budskapet om at det kun er investeringer i eksisterende olje- og gassfelt som trengs på veien mot klimanøytralitet, hvilket kan virke på kant med den norske regjeringens politikk om å utvikle, ikke avvikle, norsk sokkel – en politikk olje- og energiminister Terje Aasland understreket i innlegget før Birol.

Likevel har IEA også sagt tidligere at leting nær eksisterende felt – noe Equinor og andre aktører på norsk sokkel prioriterer for tiden – kan være innenfor.

Skjerpet sikkerhet

Før konferansen kom i gang var sikkerheten utenfor Det Norske Teatret i Oslo sentrum skjerpet i forhold til tidligere år, med flere politibiler, trafikk-filtrering og et slusesystem ved inngangen. Equinor peker på økt aktivisme rundt slike arrangementer den senere tiden – og noen demonstranter fra Extinction Rebellion kom seg da også frem med et banner på et tidspunkt.

– Vi er for at vi skal ha en debatt, også høylytt, om energiomstillingen. Men sikkerheten til deltagerne, og aktivistene, er viktig for oss, sier talsperson Rikke Høistad Sjøberg.