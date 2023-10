Artikkelen fortsetter under annonsen

Fortsatt høye olje- og gasspriser gir Equinor milliardinntjening også i tredje kvartal. Det viser tallene som ble offentliggjort fredag morgen. Det justerte driftsresultat endte på 8,02 milliarder dollar. På forhånd viste estimater innhentet av Equinor et justert driftsresultat på 7,59 milliarder dollar.

Resultatet i tredje kvartal er marginalt bedre enn resultatet i andre kvartal, men langt unna de ekstreme rekordresultatene selskapet kunne bokføre for et år siden. Til sammenligning fikk Equinor et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor.

Selv om olje- og gassprisene har falt noe fra fjorårets rekordhøye nivåer, er de fortsatt høye. I løpet av tredje kvartal har til eksempel oljeprisen steget fra vel 70 dollar fatet til nærmere 90 dollar fatet.

- Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje. Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar i pressemeldingen.

Selskapets resultat etter skatt endte på 2,73 milliarder dollar.

Utbyttet bekreftes

Equinor bekrefter ellers utbyttenivået selskapet har lagt opp til siden begynnelsen av året, med et ordinært utbytte på 30 cent per aksje og et ekstraordinært utbytte på 60 cent. I alt har Equinor sagt at det skal drysses hele 17 milliarder dollar over aksjonærene – med den norske stat på førsteplass – i form av utbytter og tilbakekjøp av aksjer i løpet av året. Den fjerde transjen av tilbakekjøpsprogrammet vil starte 30. oktober og vil avsluttes senest 29. januar 2024. Denne fjerde transje vil fullføre det annonserte tilbakekjøpsprogrammet på 6 milliarder dollar.

Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor-sjef Anders Opedal fortsatt styrer en pengemaskin. (Foto: Per Thrana) Mer...

Produksjonen justeres ned

Inntektene fra norsk sokkel de første ni månedene i år ble mer enn halvert sammenlignet med fjoåret. Det skyldes fall i prisene, og særlig på gass, koplet med lavere produksjon. På forhånd var enkelte analytikere usikre på om Equinor-ledelsen ville justere ned guidingen for produksjonen for selskapet resten av året. I sommer har det vært lavere gassproduksjon enn ventet på norsk sokkel og det har også vært noe usikkerhet hva en kan vente seg internasjonalt fra Equinor.

Av rapporten fremkommer det at årets estimerte produksjon for selskapet som helhet er justert ned til rundt 1,5 prosent over 2022-nivå.

På kapitalmarkedsdagen tidligere i år tilkjennega Equinor-ledelsen at målet er å opprettholde olje- og gassproduksjonen lenger ut på 2030-tallet enn det selskapet tidligere hadde kommunisert. I tredje kvartal har selskapet gått videre både med det omdiskuterte Rosebank-feltet på britisk sokkel, investeringer i to store felt på brasiliansk sokkel og oppstarten av Breidablikk-feltet.

Equinors organiske investeringer endte på 2,64 milliarder dollar for kvartalet, og samlede investeringer var på 3,21 milliarder dollar. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer utgjorde netto kontantstrøm 1,48 milliarder dollar i tredje kvartal.

Tar milliardnedskrivning i havvind

Milliardinvesteringene i nye olje- og gassfelt internasjonalt og på norsk sokkel står i kontrast til motbør for selskapets planer på fornybarområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere denne måneden ble det klart at myndighetene i New York sier nei til å forbedre betingelsene for Equinors store planlagte havvindutbygginger i delstaten sammen med britiske BP. Beslutningen kan være kroken på døren for prestisjesatsingen til Equinor, som har vært tydelig på at det ikke lenger er lønnsomt å investere i dem på grunn av løpsk inflasjon, høyere renter og problemer i leverandørkjedene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av fredagens kvartalsrapport fremgår det nå at Equinor tar nedskrivninger på 300 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, knyttet til havvind i USA. Men på pressekonferansen understreker Opedal at det kan bli mulig å by inn prosjektene på nytt i en hurtigauksjon. Selskapet vil komme tilbake til dette når det foreligger flere detaljer.

For analytikere er ikke nødvendigvis en potensiell avgjørelse fra Equinor om å skrape havvindprosjektene i New York dårlig nytt. Tvert om vil en skrinlegging forbedre den frie kontantstrømmen i selskapet, mener flere. Spørsmålet er imidlertid hva det vil ha å si for selskapets planlagte fornybarmål om mellom 12–16 GW installert kapasitet i 2030.

Markedsføring opp

I forretningsområdet MMP, Markedsføring, midtstrøm og prosessering, ble det justerte driftsresultatet på 876 millioner doller, et tall høyere enn det som det er guidet på fra selskapet. Solide inntekter fra salg og handel av olje og oljeprodukter, optimalisering av shippingporteføljen, og høyere raffineringsmarginer bidro til resultatet, ifølge Equinor.

Men også innenfor markedsføring har Equinor i tredje kvartal tatt nedskrivninger. 346 millioner dollar er bokført som en følge av lavere ventede marginer på raffinerivirksomheten.

Equinor melder totalt om netto nedskrivninger på totalt 943 millioner dollar. Mesteparten kommer på norsk sokkel, og skyldes lavere reserver enn ventet på Martin Linge-feltet.

DN-journalistens blemme setter ut Equinor-sjefen: – Jeg begynte å lure Disse rådene gir Anders Opedal til de som ønsker å bli toppledere i fremtiden. Og hva var det egentlig journalisten kalte den nåværende konsernsjefen til Equinor? 01:13 Publisert: 27.10.21 — 02:36

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.