FNs generalsekretær António Guterres har de siste årene kommet med krass kritikk av oljeproduserende land og de store energiselskapene for det han mener er en altfor treg omstilling til fornybar energi.

Guterres har også lagt seg tett opp mot konklusjonene i en mye omtalt rapport fra Det internasjonale energibyrået IEA, som peker på at det ikke er nødvendig med leting eller investeringer i nye olje- og gassprosjekter i et scenario der verden når målene i Parisavtalen.

I en paneldebatt tirsdag på Oslo Energy Forum, som gjerne ble kalt et «oljetoppmøte» i fordums tider, gjentok FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed det poenget overfor de andre deltagerne, blant annet Jonas Gahr Støre, statsminister i oljelandet Norge og fanebæreren for «utvikle, ikke avvikle»-politikken for norsk sokkel.

– Omstillingen fra fossilt brensel inkluderer ikke investeringer i ekspansjon av fossilindustrien, sa Mohammed.

Bare et par minutter tidligere hadde Støre understreket at det grønne skiftet ikke kunne skje over natten.

– Hvem bygger havvindmøllene i Norge? Det er ikke selskaper som kommer ut av intet. Dette bygges delvis på kompetansen og erfaringen til de som bygget de store plattformene, sa Støre.

– Gass har en rolle

I Norge har nettopp oljeskattepakken ført til en rekordbølge med nye prosjekter, som vil føre til at investeringene øker på norsk sokkel i årene som kommer, og regjeringen fortsetter å dele ut letelisenser til oljeselskapene.

På spørsmål fra DN etter debatten om ikke Norges energipolitikk er på kant med de posisjonene som forfektes av FN-lederne, sier Støre:

– Jo, men den lange linjen i norsk energihistorie er at vi er på vei ut av den fossile alderen. Vi har aldri vært i kull. Det er mindre olje, men fortsatt er gass viktig. Og jeg vil mene at gass har en rolle å spille. Nå er det i ferd med å redde europa gjennom en vinter. Hvis vi lykkes med fangst og lagring av CO2 for gass, så kan det også være en viktig kilde til produksjon av hydrogen. Men vi må jo måles opp mot det at vi satser så sterkt som vi gjør opp mot fornybar, på havvind, på sol, på fangst og lagring av CO2.

– Er kritikken litt forenklet, i dine øyne?

– Jeg syns generalsekretæren har et poeng. Det er at de store pengene må nå investeres i overgangen til fornybar. Men det er som jeg sier, det er en overgang. Det er ikke fra ett år til et annet så stenger du alt ned, og så begynner du noe helt nytt.

– Er de for utålmodige?

– Vi må være utålmodige, for vi har dårlig tid, veldig dårlig tid. Så jeg lever godt med det, og så får norge forklare hva vi står for, og hva vi skal bli kjent igjen for. Og det har ikke jeg noe problem med å stå for.

Debatten om videre olje- og gassproduksjon fortsatte i konferanseprogrammet på ettermiddagen.

Investor Jens Ulltveit-Moe tok mikrofonen og spurte fra salen klima- og miljøminister Espen Barth Eide hvorfor Norge skal fortsette å lete, når funn som gjøres i dag, ikke kan leveres på kort sikt til Europa.

– Jens, det var ikke akkurat det jeg sa. Fordi jeg sa også at vi må forstå de forskjellige rollene gass og olje har, svarte Barth Eide, og viste blant annet til muligheten for å bruke gass i hydrogenproduksjon med CO2-fangst.

Fra Petoro-sjef Kristin Kragseth var spørsmålet med motsatt fortegn. Hun understreket faren ved å slutte å investere i olje og gass når alternativene ikke finnes, og spurte hvordan signalene fra EU om kjøp av gass og olje kan bli klarere.

Bill Gates: – Ingen vil bli fattigere

Sammen med Støre og Mohammed på scenen satt også Microsoft-gründer Bill Gates, som uten tvil var dagens trekkplaster på konferansen.

Gates sa blant annet at han har mer tro på innovasjon enn på straff gjennom høyere skatter og avgifter på utslipp.

– Velgerne vil ikke betale prisen. Det ser vi i mange land. Alle er for energiomstilling, men ingen vil bli fattigere. Hvordan løser vi det problemet? spurte han under debatten.

– Viljen til å få dårligere råd er svært begrenset. Nøkkelen er innovasjon.

Støre sa seg enig i dette:

– Bill Gates har rett når han sier at hvis du gjør det med pisken på feil måte, kan du få en boomerang og et tilbakeslag. Folk må komme seg på jobb, de må ha disse produktene, så det må gjøres på en balansert måte.