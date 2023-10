Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne strategien bør legges frem for Stortinget så raskt som mulig, konkluderer ekspertutvalget.

Utvalget har fått i oppdrag å vise hvordan Norge kan nå målet om å redusere klimagassutslippene med 90–95 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990. Det ledes av siviløkonom Martin Skancke.

Fredag overleverer han rapporten til nyslått klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i oljebyen Stavanger.

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier Skancke i en pressemelding.

Permanent letestopp

Flere av utvalgets forslag retter seg direkte mot oljenæringen.

Foruten å etterlyse en sluttplan for norsk petroleumsvirksomhet, anbefaler ekspertutvalget permanent stopp i letevirksomhet som ikke er direkte tilknyttet eksisterende infrastruktur.

Regjeringen har allerede utsatt 26. konsesjonsrunde, som gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før – men kun ut 2025. Det skjedde etter budsjettforhandlingene med SV i fjor høst.

Tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO), altså de modne delene av sokkelen, fortsetter imidlertid som før.

Utvalget mener det ikke bør tas beslutninger om bygging av ny infrastruktur som binder Norge til utslipp frem mot og forbi 2050, og anbefaler dessuten å redusere aktiviteten i petroleumsvirksomheten utover forventet aktivitetsnivå frem mot 2050.

Uenig

Hildgeunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, sier det ikke vil være fornuftig at Norge skal slutte å lete etter olje og gass.

– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete.

Hun sier seg enig i at utslippene må reduseres og at rapporten beskriver «utfordringene vi står overfor».

– Det viktige nå er å få en helhetlig plan for å bygge opp de nye næringene. Vi som industri vil både være med å bygge ut havvind slik at vi får mer fornybar energi, utvikle teknologi som CO2-fangst og -lagring slik at Europa kan lagre sine utslipp på norsk sokkel. I tillegg har vi ambisjoner om å produsere hydrogen som vil bidra til å få ned utslippene ytterliger, sier Blindheim.

Strengere krav til jordbruket

Også landbruket blir lagt under lupen i rapporten fra klimautvalget.

Utvalget oppfordrer regjeringen til å skjerpe ambisjonene for omstilling i jordbrukssektoren og mener det bør settes egne klimamål for utslipp, opptak og lagre av karbon i sektoren for skog- og arealbruk.

Jordbruket står i dag for 9,4 prosent av klimagassutslippene, ifølge Miljødirektoratet. De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport.

Klimautvalget anbefaler også at det innføres sterkere virkemidler for energieffektivisering og at produksjonen av fornybar energi økes. Lave energipriser bør ikke settes som hovedmål for energipolitikken, heter det i rapporten.

Videre vil utvalget presisere det norske klimamålet for 2050 og slå fast at minst 90 prosent av utslippene fra norsk territorium skal kuttes.

Norge bør fortsette klimasamarbeidet med EU og delta i EUs klimaregelverk frem mot 2050, konkluderer utvalget, som maner til å få opp tempoet i gjennomføringen av EUs regelverk for omstilling.

Klimaministeren: – Ikke nødvendig

Selv om ekspertutvalget er tydelige på at det bør legges en plan for oljenæringens sluttfase, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) det ikke er nødvendig.

I et intervju med E24 sier han at norsk politikk allerede er veldig tydelig på at olje og gass er noe som skal fases ut.

– Og at det som skal være igjen de neste tiårene må ha så lave utslipp som mulig. Vi må lage gode, konkrete strategier for å bidra til å legge godt til rette for det, sier den ny klimaministeren.

Samtidig mener han at det er rom for å utvikle norsk sokkel også i en verden som skal fase ut fossile energikilder.

Eriksen viser blant annet til hydrogen, karbonfangst og -lagring samt havvind når han sier at sokkelen skal utvikles.

SV og Venstre støtter klimautvalget

SV-leder Kirsti Bergstø støtter klimautvalgets forslag om å legge en plan for å stanse oljeletingen og ber regjeringen følge opp med tiltak.

– Jeg forventer at denne rapporten ikke havner i en allerede overfylt skuff med klimarapporter, men får konsekvenser. Regjeringen må følge opp med kraftfulle tiltak som kutter klimautslipp, sier Bergstø til NTB.

Hun mener rapporten viser at norsk oljepolitikk er et veddemål på at Norge ikke vil klare å nå klimamålene.

Venstre er også enige med klimautvalgets konklusjon.

– Klimautvalget sier det samme som FNs klimapanel, IEA og de fleste andre om hva som skal til for å nå klimamålet for 2050. Vi må stanse oljeletingen, vi må kutte i alle sektorer, inkludert landbruk, og vi må samarbeide enda tettere med EU for å klare klimaomstillingen, sier klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

Han mener regjeringens idé om at oljesektoren må utvikles istedenfor å avvikles, bør gravlegges.

– Det gir ikke lenger noen mening å lete etter mer olje.