Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) kom inn i Nordsjøen i 2013 med en 15 prosent eierandel i Gina Krog-feltet. Fire år senere overtok det franske selskapet Total E&P Norges 15 prosent eierandel i det samme feltet. Nå er det slutt.

– Vinn-vinn for begge parter

Det statseide energiselskapet har inngått en avtale med det polske energiselskapet Orlen, som er aktivt i Norge via datterselskapet PGNiG Upstream, om å selge alle eiendeler på den norske kontinentalsokkelen. Prisen er oppgitt til å være 445 millioner dollar.

– Denne investeringen er en av selskapets mest vellykkede investeringer – fra oppkjøp til exit, sier selskapets konsernsjef, Mohammad Salem Al-Haimer, til Reuters.

Polske PGNiG Upstream eier fra før blant annet en 14 prosent eierandel i gassfeltet Ormen Lange, hvor Shell er operatør. Petoro, Equinor, Shell og Vår Energi er de andre partnerne på feltet, som er det nest største gassfeltet på norsk sokkel.

Investeringen i Norge har vært profitabel for det kuwaitiske selskapet. Kufpec bekrefter at det har bokført rundt 700 millioner dollar (7,5 milliarder kroner) i gevinst siden den første investeringen for ti år siden.

– Dette er en vinn-vinn for begge parter. Kufpec har fullført sin exit-strategi og PGNiG har oppnådd sin oppkjøpsstrategi, sier Al-Haimer.

Exiten fra Norge startet for seks måneder siden da Kufpec bekreftet en strategiendring hvor det skal fokuseres mer på nye investeringer og letevirksomhet. Selskapet har blant annet gjort sitt største hydrokarbonfunn noensinne i Malaysia – 90 kilometer fra kysten, i Sør-Kina-havet.

Roser Norge

Foruten investeringen i Gina Krog-feltet har Kufpec hatt en 9,4 prosent eierandel i Sleipner Vest, hvor Equinor og Vår Energi eier over 75 prosent. Polske PGNiG har en 15 prosent eierandel. Tidligere i år solgte Kufpec en ti prosent eierandel i problemfeltet Yme til Lime Petroleum.

«Gina Krog» Olje- og gassfelt i Sleipner-området sør i Nordsjøen.

Utbyggingen har kostet 31 milliarder kroner og gått på tid og kost. Plattformdekket er bygget i Sør-Korea.

Plattformen skal elektrifiseres via Johan Sverdrup-feltet.

Dagproduksjonen skal opp i 60.000 fat olje pluss ni millioner standardkubikkmeter gass og kondensat.

Equinor er største eier og operatør, fulgt av Kufpec, PGNiG og Aker BP. ​

Det kuwaitiske selskapet har vært en av mange nye aktører som har investert i Norge etter at store internasjonale selskaper som ExxonMobil, Hess og Total solgte seg ut.

Toppsjefen takker norske myndigheter for hva han karakteriserer som et «fordelaktig forretningsmiljø» i Norge. Kufpecs norgessjef har tidligere snakket varmt om norske rammebetingelser.

– Vi investerer der teknologien er oppdatert, og det finner vi her i Norge, sa Ali al-Moussa til DN da selskapet formelt fikk godkjent kjøpet fra franske Total i 2017.

Kufpec har hatt en 21,8 prosent eierandel i gassfeltet Eirin, hvor Equinor er operatør. I september ble det levert en ny plan for utbygging og drift (pud) for dette gassfeltet. Eirin-feltet ble funnet så tidlig som på 70-tallet. Det ligger nordvest for Gina Krog-feltet, som også opereres av Equinor.

Prosjektet til omtrent fire milliarder kroner var den første utbyggings- og driftsplanen som ble overlevert norske myndigheter i år. Gina Krog-feltet var et av feltene der Equinor tok drastiske grep for å øke gassproduksjonen og -eksporten til Europa etter det russiske invasjonsforsøket av Ukraina.