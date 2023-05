Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen rapporterte Statkraft regnskapene for første kvartal, som viste nok et rekordresultat på driften. Det til tross for at kraftprisene har falt betraktelig i takt med lavere gasspriser.

Et av områdene som bidro best, var den finansielle krafttradingen Statkraft driver i stor utstrekning særlig i Tyskland og England.

Trading and Origination, som forretningsområdet kalles, fikk et driftsresultat på 3,7 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 3,0 milliarder i samme kvartal i fjor. Det er en økning på over 20 prosent.

Statkraft fikk mye motbør da DN viste at traderne i selskapet i fjor fikk utbetalt bonus i milliardklassen etter det Statkraftsjef Christian Rynning-Tønnesen i mars kalte et helt eksepsjonelt år.

Han erkjente selv at bonusene i fjor var blitt i høyeste laget, men fikk pålegg av næringsminister Christian Vestre om å redusere bonusene mer enn planlagt.

Statkraftsjefen argumenterte for at det var viktig å ha gode bonusordninger fordi traderne er svært ettertraktet.

– Vi har redusert bonusene, og samtidig fortsatt virksomheten. Vi er fornøyd med fortsatt suksess, sier Rynning-Tønnesen.

– Er det mange trader som har sluttet etter bonuskuttet?

– Nei, det er det ikke. Men det er fortsatt hard konkurranse om de aller beste.

Svakt fall

Kvartalet etterfølger rekordåret 2022, da bruttoinntektene endte på 166 milliarder kroner. Det var en dobling fra den forrige rekorden, satt bare ett år tidligere. Inntektsøkningen skyldes oppgangen i kraftprisene høsten 2021 som tiltok etter Ukraina-krigens utbrudd i februar i fjor. Da endte første kvartal opp med nettoinntekter på 22 milliarder kroner, som også var en drøy dobling fra samme kvartal i 2021. Nettoinntektene er fratrukket innkjøp av kraft.

I fjorårets første kvartal endte de rapporterte bruttoinntektene opp på 41,9 milliarder kroner, mens de underliggende bruttoinntektene i år endte på 42,1 milliarder kroner. Statkraft rapporterer også at de konsoliderte bruttoinntektene bedret seg fra 41,7 milliarder til 46,1 milliarder. Samtidig bedret de underliggende nettoinntektene seg fra 22,1 milliarder til 24,5 milliarder.

– Høye kraftpriser, om enn på et lavere nivå enn i fjor, ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i børsmeldingen.

Resultat etter skatt endte på 10,9 milliarder kroner. Til sammenligning endte nettoresultatet opp på 11,4 milliarder kroner i fjorårets tre første måneder.

Regnskapet for fjoråret viste at resultatet før skatt endte på 58 milliarder kroner.

De siste månedene har gitt Statkraft mye negativ omtale. Etter milliardbonusene, kom DNs avsløring av mulig tvangsarbeid hos Statkrafts underleverandører.

I mars ble det kjent at Statkraft leter etter en medeier i ladeselskapet Mer. Målet er aktive investorer i styrerommet og tre milliarder kroner i ny egenkapital, og det kan også bety en børsnotering av Mer.